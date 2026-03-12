Alineaciones confirmadas de Celta y Olympique de Lyon de octavos de Europa League

Celia Pérez 12 MAR 2026 - 19:57h.

El once elegido por el técnico celeste para la ida de octavos en Balaídos

El Celta de Vigo se mide este jueves ante el Olympique de Lyon en la ida de los octavos de final de la Europa League en Balaídos. Los de Claudio Giráldez llegan en su mejor momento de la temporada a nivel futbolístico e invicto en su feudo en competición continental mientras que su rival atraviesa un bajón de forma que le ha apartado de la pelea por el título liguero.

Para la cita, el técnico celeste cuenta con la única baja de Miguel Román, por una fractura en la base del quinto metatarsiano, y las de Franco Cervi y Yoel Lago, que se quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica. La ausencia del centrocampista, titular en los últimos partidos, la cubre el uruguayo Matías Vecino para aportar experiencia en un choque donde ninguno de los dos equipos espera que quede zanjada la eliminatoria.

Arriba, vuelve Iago Aspas, el capitán celeste ya fue decisivo en la anterior eliminatoria ante el PAOK. Sin minutos de inicio en los últimos partidos de Liga, vuelve a comandar el ataque del once celeste. Estará acompañado por Borja Iglesiasy y el sueco Williot Swedberg, decisivo ante el conjunto griego. La otra novedade llega en el carril con la presencia de Javi Rueda.

XI del Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Vecino, Moriba, Óscar Mingueza; Aspas, Borja Iglesias y Williot.

El Lyon quiere recuperar la versión de hace unas semanas, cuando mostró uno de los rostros más sólidos en Europa y encadenó trece victorias consecutivas que le izaron al tercer puesto de su liga, reforzados con Endrick.

Una racha que se rompió el pasado 22 de febrero en Estrasburgo y que ha dado paso a otra de cuatro partidos sin victoria, incluidas tres derrotas y el empate arrancado en el tramo final el pasado fin de semana contra el París FC, que les ha dejado fuera de los puestos que dan plaza para la Liga de Campeones.

Por su parte, el Olympique de Lyon sale con Greif; Steeve Kango, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tolisso, Morton; Endrick, Noah Nartey, Abner; Yaremchuk.