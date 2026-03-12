Imanol Alguacil y Míchel, opciones si Marcelino no renueva con el Villarreal

Celia Pérez 12 MAR 2026 - 19:26h.

El club groguet trabaja en la continuidad de Marcelino

Marcelino celebra un 'fichaje' del Villarreal y saca pecho ante Betis y Celta: "Después de muchísimo tiempo"

A tres meses para que dé el pistoletazo de salida el mercado de fichajes, el Villarreal afronta un tramo de temporada importante con la vista puesta en el próximo verano. En búsqueda de su clasificación un año más para la máxima competición continental, también trata de cerrar la continuidad de Marcelino García Toral.

El técnico groguet termina contrato el próximo mes de junio y tal y como avanzó Matteo Moretto, el club y el técnico ya están inmerso en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo para prolongar su vinculación. La cuestión es que el asturiano quiere un contrato de larga duración, de dos años, y el Villarreal tan solo quiere ofrecerle una campaña.

Tal que así, las informaciones siguen avanzando y el periodista asegura ahora que el club castellonense comienza a barajar posibles sustitutos de Marcelino. En escena aparecen nombres como el de Imanol Alguacil, actualmente sin equipo tras el Al-Shabab y la Real Sociedad, y el de Míchel Sánchez, actualmente en el Girona.

"Ya hay negociación en marcha entre las partes, es cierto que el club le ofrece un año más y Marcelino pide más años. El Villarreal ya se cubre las espaldas y está sondeando perfiles de entrenadores para el futuro como Imanol Alguacil y Míchel, del Girona", apuntó Matteo.

A pesa de que el equipo no ha sido capaz de dar el do de pecho en la competición continental, y en Copa del Rey cayó ante el Racing de Santander en dieciseisavos de final, Marcelino es una pieza clave del proyecto. El asturiano es uno de los grandes artífices de que este proyecto funcione y, después de rebasar este curso los 100 partidos en esta segunda etapa (dirigió al Villarreal 179 duelos la primera vez), pocos entienden al 'Submarino Amarillo' sin su timonel al frente.