Marcelino celebra un 'fichaje' del Villarreal y saca pecho ante Betis y Celta: "Después de muchísimo tiempo"
El técnico groguet comparece en sala de prensa en la previa de su visita a Mendizorroza
VillarrealMarcelino García Toral compareció este jueves en sala de prensa a modo de previa de su visita a Mendizorroza. El Villarreal CF visitará a un alicaído Deportivo Alavés con el objetivo de asentarse más si cabe en los puestos Champions. El técnico groguet analizó la actualidad de su equipos, aunque también respondió a Betis y Celta como perseguidores más cercanos.
Al ser cuestionado por la enfermería, el entrenador del submarino amarillo celebró lo que sabe como un fichaje para la recta final de temporada. En verano, Marcelino perdió a Willy Kambwala. Ahora, siete meses más tarde, el técnico anuncia su primera convocatoria oficial del curso: "Pau Navarro parece ser que está bien. Las pruebas que se le realizaron indican que no hay ningún tipo de lesión, así que veremos cómo se siente. En cuanto a Willy Kambwala, es una buena noticia, sobre todo por él. Es un chico super trabajador la mala suerte de lesionarse en pretemporada, y después de muchísimo tiempo y de una lesión tan importante, lo tenemos con nosotros. Me alegro mucho por él. Sí, va a entrar en convocatoria".
Las declaraciones de Marcelino en rueda de prensa
Busca la victoria cien. "Esperando que se cumpla lo antes posible. Si llevamos 99 o cualquier otro número, quieres en el próximo partido ganar. Es lo importante para el equipo, no para mí. Vamos a un campo complicado, que se nos da mal y en el que llevamos mucho sin ganar".
Mendizorroza. "Podría añadirte que a nosotros como cuerpo técnico también se nos ha atragantado con otros equipos. Es un campo complicado. El rival juega con mucha intensidad, mucho ritmo. La gente aprieta mucho, y es verdad, resulta complicado para todos los rivales. Han cambiado recientemente de entrenador, para nosotros es más dificultoso porque solo tenemos una referencia y es fuera de casa".
Una larga trayectoria en LALIGA. "No sé cómo se hace, pero trabajando y teniendo buenos futbolistas y un buen cuerpo técnico. Si llevamos 23 años como profesionales, yo creo que ese es el motivo, que ganamos uno cada dos. Si ganáramos uno de cada cinco, entrenaríamos menos. Cuantos mejores futbolistas tienes, mayores posibilidades de ganar".
Saca pecho ante Betis y Celta. "No pensamos en eso (sus dos principales perseguidores). Nosotros debemos pensar en nosotros mismos. En qué hacemos bien para reforzarlo y qué hacemos menos bien para mejorarlo. Nos quedan once esfuerzos de noventa minutos más el descuento. Eso son muy pocos porque llevamos mucha carga mental y física. Y como siempre os digo, habiendo disputado Champions, tener 54 puntos, sacar once al Betis, catorce al Celta, diecinueve al Athletic y el Villarreal, más de veinte al Valencia y al Sevilla... dice la enorme temporada que estos futbolistas están haciendo".