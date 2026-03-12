Saray Calzada 12 MAR 2026 - 18:11h.

Xavi Hernández se vuelve a defender tras ser desmentido por Tebas y Laporta sobre el caso de Messi en el 2023

Xavi Hernández aparecía en esta recta final de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona con una entrevista en 'La Vanguardia'. Desde que le echaron de su cargo como entrenador del club apenas se había pronunciado, pero apareció para cargar como nunca contra Joan Laporta y desvelar algunos datos de la operación fallida con Leo Messi en 2023. El presidente de LALIGA desmintió al propio exjugador, pero Mateu Alemany, actual director deportivo del Atleti, apoyo al catalán y aseguró que estaba en lo cierto.

Después de que su palabra se pusiera en duda, Xavi se ha pronunciado en sus redes para defender que lo que él contó en esa entrevista era nada más que la verdad. El extécnico culé escribió en varios idiomas el mismo mensaje: “Con la verdad por delante, ¡siempre! Con el Barça en el corazón, ¡siempre! ¡Visca el Barça! ❤️💙”, dijo en un post en Instagram junto a una imagen de él con la camiseta del Barça en donde aparece agarrándose al escudo.

La versión de Joan Laporta sobre el caso de Messi en 2023

Joan Laporta salía al paso de las informaciones que aportaba Xavi diciendo que se había postulado del lado de Víctor Font, su adversario en estas elecciones. "Lamentablemente, Xavi se ha dejado utilizar por Víctor Font y es una forma que tiene el otro candidato de dividirnos. Afortunadamente, tenemos a Hansi, que nos hace disfrutar", comentó en una entrevista en 'Què t’hi jugues' en la Cadena SER.

También dio su versión de lo que pasó con Messi y lo que cuenta el expresidente es algo diferente de lo que contó Xavi. "No teníamos el ‘ok’ de Leo. Jorge Messi permaneció en silencio y al final nos dijo que ‘veo cómo va todo y nos vamos a Miami’, y yo lo entiendo", comentó al respecto. "Llegué a un Barça arruinado, con un equipo que no funcionaba y un estadio viejo. Sin límite salarial, debíamos enjuagar 150 millones. Todo esto complicó cualquier planificación, incluso con la voluntad de Messi de quedarse".