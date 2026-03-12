Ángel Cotán 12 MAR 2026 - 09:42h.

Algunos radicales portaban palos y pasamontañas

El aficionado del Dépor que pide a Borja Iglesias la camiseta del Celta por motivos de peso: "Lo siento"

VigoEsto no es fútbol. En lo que debía ser una jornada histórica para el Celta de Vigo, una pelea entre ultras ha empañado la previa. Tal y como avanza Faro de Vigo, esta pasada noche se ha producido una pelea entre ultras celestes y del Lyon que ha acabado con varios heridos. La trifulca se ha producido en la calle Areal, concretamente en el 20th Century Rock.

Los hecho se produjeron al filo de la medianoche, sobre las 23:30 horas. Según fuentes policiales, unos cincuenta ultras locales llegaron al lugar de los hechos con la cara tapada y portando palos y tubos. La pelea sembró el caos en las calles viguesas.

En vídeo, la pelea entre ultras del Celta de Vigo y Lyon

Ultras del Celta sorprendieron a los porteros y ultras franceses que se encontraban a las puertas del local. Abordados ante los cincuenta radicales locales, los del Lyon entraron rápidamente al 20th y lograron cerrar a tiempo las puertas. Pese a ello, la pelea acabó con varios heridos, al menos tres, con dos de ellos hospitalizados.

Fue entonces cuando los locales golpearon las puertas del local causando destrozos. Los ultras del Lyon habrían respondido a este ataque lanzando contra los radicales del Celta taburetes y otro tipo de objetos del 20th.

El caos generado obligó al rápido desplazamiento de la Policía Nacional, así como de la Policía local. Además, se necesitó la atención de varias ambulancias, salvándose la pelea con tres personas heridas de las que se desconoce su estado.

Sin duda, unos hechos lamentables que empañan el partido que acogerá esta noche Balaídos. El feudo celeste se prepara para vivir una jornada histórica con la visita de uno de los grandes clubes de Francia. Claudio Giráldez tratará de cosechar un buen resultado para afrontar con garantías el duelo de vuelta fuera de casa.