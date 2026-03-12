La CEP pide la aplicación más dura de la Ley del deporte tras los altercados de anoche en Vigo

Celia Pérez 12 MAR 2026 - 16:33h.

Pelea multitudinaria entre aficionados del Celta y del Olympique

La noche en Vigo estuvo marcha por la pelea multitudinaria entre aficionados del Celta y el Olympique de Lyon que ha dejado al menos tres personas heridas. Los hechos denunciados ocurrieron cuando un grupo de unos 30 seguidores radicales del cuadro celeste, encapuchados y armados con palos, se presentaron en un conocido establecimiento de ocio de la calle Arenal de Vigo para agredir a los aficionados franceses que allí se encontraban.

Tras todo ello, la Confederación Española de la Policía ha denunciado los hechos y ha pedido la aplicación más dura de la Ley del deporte para que los violentos nunca pisen una instalación deportiva tras lo ocurrido en Vigo.

"La Confederación Española de Policía, sindicato de la Policía Nacional de referencia en Galica, denuncia los grabes altercados ocurridos en el día de ayer por la noche a las puertas de un conocido local de ocio nocturno de la calle Areal de Vigo donde aficionados radicales del Real Club Celta agredieron a aficionados del Olympique de Lyon y a empleados del local en la previa al encuentro de fútbol de Europa League que disputan ambos equipos.

Desde la CEP no sólo condenan estos actos violentos, sino que una vez identificados y detenidos estos “salvajes”, que no representan los valores deportivos, solicitan que se les aplique con firmeza la Ley del Deporte y se les impida de por vida la entrada a cualquier espectáculo o instalaciones deportivas y se les imponga una fuerte sanción económica.

Así mismo, desde la CEP recalcan la falta de agentes en la comisaría para dar servicio a las necesidades de la ciudad, y en concreto en su área de Seguridad Ciudadana, los conocidos radiopatrullas, quienes son los primeros en acudir a una llamada de estas características y se enfrentan sin los medios humanos necesarios para atajar a los violentos ante la violenta realidad actual, “en los últimos años estamos viendo un incremento de los delitos violentos en la calle y esta no es una excepción”, y como ejemplo el del pasado mes de octubre, donde radicales del Celta se enfrentaron y agredieron a aficionados del Niza que cenaban en un establecimiento de la ciudad, motivo por el cual se hicieron diversas detenciones.

Hechos como estos ponen en peligro a la afición celtista en sus desplazamientos, ya que hay aficiones radicales conocidas por su violencia como es el caso de la del Olympique de Lyon, por eso pedimos contundencia para que no se tomen la revancha y sean testigos directos que se da coto a estos actos violentos".