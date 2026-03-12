Celia Pérez 12 MAR 2026 - 22:56h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Claudio Giráldez

Borja Iglesias, expulsado por doble amarilla tras un momento de suspense por el árbitro

El Celta de Vigo se ha medido este jueves al Olympique de Lyon en el partido de ida de octavos de final de la UEFA Europa League. Los de Claudio Giráldez empataron en un partido de mucho sufrimiento, donde se adelantaron por medio de Javi Rueda, pero la expulsión de Borja Iglesias acabó lastrando a un equipo que acabó cediendo en el tramo final con el tanto de Endrick.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto celeste en el partido disputado en el estadio de Balaídos.

Radu [5]: el meta rumano estaba brindando una gran noche hasta el gol de Endrick. Siempre atento, ya sea con el incesante Tolisso o estirándose y evitando un disparo peligrosísimo de Morton. Contundente de puños y con una mano majestuosa ante Yaremchuk en la segunda mitad. Error final en el tanto de Endrick.

Javi Rodríguez [6]: partido bastante correcto, manteniendo las líneas y encimando para tratar de evitar cualquier ocasión de los jugadores del Lyon.

Starfelt [7]: serio y cediendo poco o nada. Imperial por arriba y liderando la zaga.

Marcos Alonso [6]: buen partido a nivel defensivo, pendiente de cerrar líneas con Mingueza en una banda en la que el Lyon volcaba su juego. Vio también la cartulina amarilla en el tramo final.

Javi Rueda [7]: gran trabajo atrás y haciendo gala de su poder ofensivo. Subió y en una de ellas encontró un centro de Williot para batir la portería de Greif. El técnico celeste lo dejó en vestuarios en el descanso.

Vecino [7]: Claudio buscaba tirar de su experiencia para un partido de este tipo ante la baja de Miguel Román. Bien posicionado, dejando poco espacio. Clave en el gol rompiendo líneas y abriendo para Williot. Gran conducción con el balón. Vio cartulina amarilla por una falta a Endrick.

Moriba [6]: estuvo un poco débil en una lucha con Mata que acabó en un disparo de Endrick desde fuera del área que se fue al lateral de la red. En general, partido bastante correcto en el centro del campo celeste.

Óscar Mingueza [6]: le tocó la difícil tarea de cubrir la banda donde Kango le dio más de un quebradero de cabeza. Cumplió, incluso al límite. Buenas recuperaciones. Vio una cartulina amarilla.

Aspas [5]: el capitán volvió al once, participó y conectó con sus compañeros, aunque no fue su mejor noche. Claudio Giráldez lo cambio en el descanso.

Borja Iglesias [4]: tuvo las dos más claras de la primera mitad, pero se encontró con Greif. Acabó expulsado por doble amarilla. La primera cartulina por una falta a Tolisso y la segunda por otra a Niakhate.

Williot [5]: un poco más tapado que de costumbre, pero aún así clave. Asistió a Javi Rueda en el 1-0.

Sustituciones en el Celta

Carreira [6]: achicando agua en su banda y subiendo con peligro. Brindo un buen partido en lo que estuvo sobre el césped.

Ferran Jutglà [4]: una isla a la que apenas le llegaban balones. Poco más pudo hacer.

Ristic [5]: aguantando muy bien la presión en su banda.

Pablo Durán [5]: recuperado ya, volvió a tener minutos. Minutos correctos en lo que estuvo sobre el campo.