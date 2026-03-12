Así quedarían los cuartos de final de la Europa League a falta de los partidos de vuelta

Saray Calzada 12 MAR 2026 - 23:06h.

El Betis tendrá que remontar tras caer ante el Panathinaikos

Borja Iglesias, expulsado por doble amarilla tras un momento de suspense por el árbitro

Compartir







Los partidos de ida de la Europa League ya han llegado a su fin y todo queda en manos de lo que suceda en la vuelta. Algunos equipos ya han encarrilado sus eliminatorias y otros tendrán que remar si quieren darle la vuelta como ha sido el caso del Real Betis. El Celta de Vigo tampoco sacó un buen resultado en casa. Endrick consiguió empatar el partido tras quedarse el equipo español con 10 por la expulsión de Borja Iglesias.

Resultados de la ida de la Europa League

Stuttgart - Porto (1-2)

El equipo alemán recibía al portugués en casa y no se hizo fuerte en su condición de local. En el minuto 21 ya iban perdiendo con el gol de Terem Moffi y en el 27 Rodrigo Mora marcó el segundo. Deniz Undav recortó distancias en el minuto 40 y ya no se movió más el marcador. En el Estadio do Dragão se resolverá todo y el Porto intentará que esa ligera ventaja no se les vaya.

Bolonia - Roma (1-1)

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Celta de Vigo ante el Olympique: notas del empate en Balaídos con uno menos

El duelo italiano en Europa se saldó con un empate. Los goles se hicieron esperar y fueron en el 50 con el tanto Bernardeschi y en el 71 Lorenzo Pellegrini los que vieron puerta. En la vuelta se resolverá todo.

Panathinaikos - Real Betis (1-0)

El equipo de Pellegrini no aprovechó la expulsión de Zaroury en el minuto 59. Con media hora por delante no fueron capaces de marcar y no solo eso que en los instantes finales, Diego Llorente también fue expulsado tras provocar un penalti que Vicente Toborda no falló.

LOSC - Aston Villa (0-1)

Los de Unai Emery se llevaron la victoria en casa de los franceses gracias un gol de Ollie Watkins en el minuto 61.

Nottingham Forest - Midtjylland (0-1)

El gol de Cho Gue-sung sorprendieron a los locales y en la vuelta en su casa intentarán conservar y ampliar el resultado.

KRC Genk - Friburgo (1-0)

Los locales abrieron el marcador con el tanto de Zakaria El Ouahdi en el 21 y con eso se llevan esa ligera ventaja para la vuelta.

Ferencvaros - Braga (2-0)

El equipo húngaro se hizo fuerte en casa y se adelantó en la eliminatoria con los goles de Gabi Kanichowsky en el 32 y Lenny Joseph en el 69.

Celta de Vigo - Olympique de Lyon (1-1)

Comenzaron fuertes los franceses, pero los que golpearon primero fueron los vigueses con el gol de Javi Rueda. La expulsión de Borja Iglesias lo condicionó todo y Endrick empató el partido con la ayuda de Radu.

Con todos estos resultados encima de la mesa. Ya se sabe a quién se podrían enfrentar cada equipo en caso de pasar a los cuartos. En el caso de los españoles, el Betis si consigue remontar la eliminatoria se enfrentaría a Ferencvaros y Braga. En el caso del Celta se podría enfrentar al Genk o al Friburgo. Hay que recordar que los dos equipos de LALIGA van por el mismo lado del cuadro y se podrían enfrentar en una hipotética semifinal.