El Cucho Hernández no se esconde. El atacante del Betis atendió a los micrófonos de los medios de comunicación tras la derrota de este jueves ante el Panathinaikos y lejos de buscar excusas, a pesar de dudar sobre el penalti señalado a Diego Llorente, dejó claro su opinión:
"Sentimos mucha impotencia", comenzaba contando el atacante. "Un partido que mínimamente deberíamos haber sacado el empate y con más comodidad ganar el partido en casa, pero bueno, ahora hay que afrontar esto. Ahora es difícil ser positivo, pero hay que serlo. Sí o sí, depende de nosotros".
En este sentido, el Cucho Hernández aparcaba la Europa League para centrarse en el Celta, pero dejando claro que "daremos todo para poder conseguir pasar la siguiente temporada"
La autocrítica del Cucho Hernández
"En lo personal tuve un par, no tan claras, pero tuve un par que pude hacer lo mejor: el cabezazo, otra en el primer tiempo y otra más casi al final. Una que pasó muy cerca. Tuve y tuvimos varias opciones para al menos ganar un gol y estar más cómodos en el partido", comentaba antes de añadir "nos están haciendo daño con poco. Pasó contra Getafe, pasó hoy, con un balón a la espalda. Es cierto que ganó el gol, pero luego de ahí viene el penalti. Tenemos que estar un poco más concentrados en las segundas jugadas, en darle la pelota a la espalda y corregir eso".
A pesar de todo ello, el colombiano dejó claro que se muestra optimista de cara a lo que llega porque "si no lo somos, no nos quedaría nada". "Lo único que nosotros podemos hacer es, el domingo, hacer un buen partido, ganar y conseguir la clasificación y lo que sea mejor. Ganar La Cartuja que es en nuestra casa, que es importante. Sabiendo que no es un buen momento, sabemos que la afición nos va a apoyar muchísimo, que van a estar los beticos apoyándonos. Así que, bueno, disculpa por no haber conseguido el objetivo hoy, pero que quedan 90 minutos, que ya pensábamos el domingo en eso, pero ahora nuestro objetivo es ese".