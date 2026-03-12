Basilio García Sevilla, 12 MAR 2026 - 21:17h.

El chileno atraviesa uno de sus peores momentos como entrenador del Betis

El Real Betis Balompié se ha dado un tiro en el pie este jueves en Atenas. En un partido que parecía controlado, ante un Panathinaikos muy menor que jugó con uno menos casi toda la segunda parte, los verdiblancos no fueron capaces de imponerse en el Estadio Olímpico de la capital griega, y el crédito de Manuel Pellegrini queda muy tocado en uno de los momentos más bajos del equipo en los últimos tiempos.

El debate sobre la figura del entrenador chileno se ha recrudecido en los últimos días. Desde el descanso del derbi, al que llegaron los verdiblancos con dos goles de ventaja sobre el Sevilla, el Betis no ha estado bien ni con los primeros espadas ni con los suplentes. Los números son claros, en dos partidos y medio ha recibido cinco goles y no ha marcado ninguno, y su continuidad en la UEFA Europa League, objetivo principal del club en estos momentos, ha quedado en entredicho.

Con todo, a Pellegrini le vienen dos partidos por delante en el Estadio de La Cartuja que pueden convertirse en un plebiscito sobre su figura. En los últimos tiempos han salido a relucir los más críticos con el técnico, y los resultados no están ayudando a acallarle. El domingo, el Celta de Vigo visita el coliseo cartujano con la quinta plaza -que apunta a dar acceso a Champions- en juego. Si los gallegos se imponen, le superarán en la tabla.

Europa como objetivo

Cuatro días después, el Panathinaikos regresa a la capital más de 20 años después, con ventaja en el marcador y en un escenario muy favorable para el fútbol que ha promulgado Rafa Benítez durante toda su carrera. El Betis no ha entrado nunca en los cuartos de final de la segunda competición continental, y en estos momentos necesita de una remontada para conseguirlo. No es ni mucho menos imposible, pero la exigencia europea requiere de intensidad del minuto 1 al 90, contando los descuentos, algo que no ha demostrado el equipo en Atenas.

Si Pellegrini saca adelante los dos partidos, especialmente la eliminatoria europea, apagará el fuego que arde en torno a su continuidad. Si no, las voces que piden su salida a final de temporada se harán más fuertes. En todo caso, la intensidad del debate sobre el entrenador al que más perjudica es al Betis.