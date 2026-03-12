Basilio García Sevilla, 12 MAR 2026 - 17:32h.

El Real Betis Balompié comienza su andadura en la fase de eliminatorias de la UEFA Europa League esta tarde en Grecia, repitiendo su último destino europeo en la fase de grupos. Se mide en el Estadio Olímpico de Atenas en el primer episodio de una eliminatoria con la que pretende colarse, por vez primera, en unos cuartos de final de la segunda competición continental.

Analizamos los onces que sacan tanto Manuel Pellegrini como el madrileño Rafa Benítez, el actual entrenador del equipo ateniense.

El once de Pellegrini en Grecia

Como era de esperar, Manuel Pellegrini ha realizado numerosos cambios con respecto al once que el pasado domingo cayó derrotado en el Coliseum ante el Getafe, pues solo tres jugadores se mantienen. En primer lugar, la portería europea vuelve a ser para Pau López, por lo que Álvaro Valles pasa al banquillo. La defensa cambia al completo, mientras que en el centro del campo se mantiene Altimira. Deossa y Fidalgo dejan su sitio a Marc Roca y Pablo Fornals. Por último, en la delantera siguen Abde y Cucho Hernández, entrando Antony en la banda derecha en el lugar del Chimy Ávila.

El Betis sale con Pau López; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Marc Roca; Antony, Pablo Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

En el banquillo verdiblanco esperan su turno: Álvaro Valles, Adrián San Miguel, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Chimy Ávila, Bakambu, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Junior Firpo y Pablo García. El sacrificado de la convocatoria ha sido Ángel Ortiz, que verá el partido desde la grada.

El Panathinaikos, con este once titular

El once del Panathinaikos: Lafont; Calabria, Ingason, Katris; Zaroury, Renato Sanches, Cerin, Kiriakopoulos; Taborda, Tetteh y Pellistri.

El banquillo del equipo griego está conformado por: Kotsaris, Geitona, Chirivella, Siopis, Andino Valencia, Swiderski, Durici, Vyntra y Pantovic.