Basilio García 12 MAR 2026 - 20:46h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Manuel Pellegrini

Compartir







El Real Betis ha caído derrotado este jueves en Grecia ante el Panathinaikos en el Estadio Olímpico de Atenas, en otro mal partido que ahonda en la mala racha de resultados que está viviendo el conjunto de Pellegrini. Los griegos fueron inferiores, pero aprovecharon un penalti de nuevo cuño cometido por Diego Llorente para llevarse el partido y acudir a La Cartuja con ventaja.

En ElDesmarque ponemos notas a los jugadores del Betis en el duelo ante el conjunto heleno.

Pau López (5): El Panathinaikos no le inquietó demasiado en su regreso al once y estuvo seguro cuando se arrimó a su área. Nada que hacer en un penalti que Taborda ejecutó a la perfección.

Aitor Ruibal (5): Se diría que la mayoría del peligro griego venía por su banda con Kyriakopoulos, pero la verdad es que no era gran cosa y se mantuvo firme, creciendo con el partido y llegando arriba incluso con peligro.

Diego Llorente (4): Mientras iba pasando el partido, iba teniendo errorcillos, y aunque el penalti es de nueva era, la entrada a Swiderski dentro del área era evitable. Vio la segunda amarilla por esa entrada y no estará en el partido de vuelta.

Natan (5): Vio una amarilla demasiado pronto. Tetteh le plantó una pelea física y Pellegrini decidió sustituirlo en el descanso para evitar males mayores.

Ricardo Rodríguez (5): El Panathinaikos inquietaba más por arreones y fuerza por el centro que con jugadas trenzadas por banda. No necesitó esforzarse demasiado y tampoco brilló. Fue cambiado para el tramo final.

Altimira (5): No exigió demasiado al centro del campo el equipo local, que funcionaba más a arreones que a juego elaborado. Correcto el catalán, que dejó su sitio a Deossa en el 79’.

Marc Roca (5): Fue el más clarividente del centro del campo, y eso que no es su fuerte. De todos modos, lleva días que no dice demasiado.

Pablo Fornals (4): Está lejos de su mejor nivel, lleva unas semanas siendo una sombra del del inicio de temporada, y el Betis le necesita mientras Isco Alarcón no esté a disposición. Sacrificado por Pellegrini al quedarse con uno menos.

Antony (4): Tal y como le ha sucedido varias veces en la temporada, empezó muy activo, incluso ayudando en defensa más de lo habitual, y se fue apagando. Pellegrini lo mantiene en el campo por si surge algún destello, pero cuando eso no pasa sus actuaciones se están quedando en insuficientes.

Ez Abde (7): Como en casi toda la temporada, todas las acciones de peligro del Betis tuvieron su firma, y en apenas unos minutos tras el descanso provocó la expulsión de Zaroury. Estaba siendo el mejor hasta que Pellegrini le cambió pasada la hora de partido, seguramente para darle algo de descanso.

Cucho Hernández (6): El colombiano hizo de todo arriba, un futbolista fundamental para la presión y para la asociación con Abde. Aunque no estuvo cerca del gol en ningún momento, no se rindió jamás y su actuación de las mejores de un Betis muy gris.

Suplentes:

Valentín Gómez (4): Swiderski le cogió la espalda en la jugada del penalti, aunque ni mucho menos fue el gran culpable. Se jugaba perderse el partido de vuelta si veía una amarilla, pero podrá estar.

Junior Firpo (4): No mejora a Ricardo Rodríguez, y eso lo dice todo.

Rodrigo Riquelme (4): No aportó absolutamente saliendo desde el banquillo. Si encima sustituye a Abde, todavía queda más señalado.

Nelson Deossa (s.c.): Pocos minutos.

Marc Bartra (s.c.): Salió para tapar el agujero dejado por Diego Llorente en la jugada desgraciada del partido.

Entrenador:

Manuel Pellegrini (4): El Betis de Pellegrini no solía estar tan mal a estas alturas de temporada. Perdió ante el Panathinaikos en Atenas, un equipo muy limitado que aprovechó la suficiencia de un Betis que creyó que iba a ganar el partido casi sin esforzarse. Con superioridad numérica, decidió dar descanso a un Abde que seguramente lo necesitaba, y ahí se notó que los heliopolitanos se habían dejado el colmillo en la capital hispalense. Los cambios no aportaron absolutamente nada, sino empeorar al equipo. Si no es capaz de remontar la próxima semana, quedará muy retratado.