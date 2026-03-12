Saray Calzada 12 MAR 2026 - 22:19h.

Borja fue expulsado tras recibir dos amarilla

Compartir







El Celta de Vigo empezó con once jugadores, pero en el minuto 54 se quedó con uno menos. Borja Iglesias fue expulsado por el colegiado tras ver la segunda amarilla. El árbitro no lo había visto, pero le avisaron y le sacó la tarjeta tras levantar el codo mientras forcejeaba con Niakhaté.

Lo sorprendente de esta jugada es lo que tardó en colegiado en enseñar la tarjeta. Pitó falta en un primer momento, se fue al lugar de la acción y tras dialogar por el camino, se tocó el pinganillo y fue entonces cuando sacó la tarjeta del bolsillo.

PUEDE INTERESARTE El Celta condena la violencia contra aficionados del Lyon y anuncia que tomará medidas

Borja Iglesias, tampoco para la vuelta

En esos segundos en donde no había sacado la tarjeta, Claudio Giráldez señaló a los que calentaban para que uno de ellos fuera rápido para sacarlo rápidamente por Borja Iglesias, pero no le dio tiempo a efectuarlo porque el árbitro al final le enseñó la roja.

PUEDE INTERESARTE La CEP pide la aplicación más dura de la Ley del deporte tras los altercados de anoche en Vigo

El delantero del Celta de Vigo ya había sido apercibido en el primer tiempo con tarjeta amarilla por una jugada en la que se señaló juego peligroso. La queja de parte del celtismo era la diferencia de criterios del colegiado a lo largo del partido. Consideran que con los jugadores del Olympique de Lyon fue mucho más permisivo y a los de Claudio Giráldez les amonestaba a la mínima.

Borja Iglesias no solo se perdió media hora del partido de ida, sino que ya sabe que se va a perder la vuelta en el estadio del equipo francés. El Olympique es uno de los claros favoritos a llevarse el título y para el Celta era un gran reto enfrentarse en los octavos a este club. Los de Giráldez están haciendo una buena temporada en LALIGA y comenzaban a soñar en Europa. Con esta expulsión el técnico ya sabe que tendrá un arma menos para los 90 minutos que quedan.