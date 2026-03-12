Detenido un integrante de Tropas de Breogán tras la pelea multitudinaria de Vigo

Celia Pérez 12 MAR 2026 - 23:51h.

Las fuerzas de seguridad continúan investigando lo sucedido

El Celta condena la violencia contra aficionados del Lyon y anuncia que tomará medidas

Compartir







La previa de la noche europea entre el Celta de Vigo y el Olympique de Lyon ha dejado un nuevo y triste incidente entre aficionados de uno y otro equipo. Los hechos denunciados ocurrieron cuando un grupo de unos 30 seguidores radicales del Celta, encapuchados y armados con palos, se presentaron en un conocido establecimiento de ocio de la calle Arenal de Vigo para agredir a los aficionados franceses que allí se encontraban.

Todo acabó con una pelea multitudinaria tras la cual hoy se ha conocido que un aficionado del Celta, integrante del grupo Tropas de Breogán, ha sido detenido por el ataque violento a aficionados del Olympique de Lyon, según informó la Policía Nacional.

PUEDE INTERESARTE Borja Iglesias, expulsado por doble amarilla tras un momento de suspense por el árbitro

Las fuerzas de seguridad continúan investigando lo sucedido en la calle Arenal y no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Esta tarde, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, desveló que unos 30 aficionados del Celta, encapuchados y armados con palos y tubos, fueron quienes comenzaron la pelea.

PUEDE INTERESARTE Así quedarían los cuartos de final de la Europa League a falta de los partidos de vuelta

“Deben saber que sus acciones ni quedan ni quedarán impunes, y que no podrán evitar que Vigo disfrute de tener un equipo compitiendo al máximo nivel en España y Europa”, apuntó Losada, quien calificó de “intolerables” estos hechos.

“El deporte y la violencia mezclan mal y los violentos deben estar fuera del ambiente deportivo y necesitamos la cooperación de todos, también de los clubes para lograrlo”, señaló.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Celta de Vigo ante el Olympique: notas del empate en Balaídos con uno menos

Además, la entidad presidida por Marián Mouriño avanza que tomará “las medidas necesarias” para evitar que este tipo de aficionados violentos, los cuales puntualiza que “no representan en absoluto al celtismo”, pueda “ocupar una butaca en el estadio de Abanca Balaídos, un lugar en el que solo cabe la rivalidad deportiva desde la tolerancia y el respeto”.

Asimismo, el club vigués “confía” y “desea” que tanto el partido de esta noche como el de vuelta en Lyon transcurran “sin más incidentes y sean exclusivamente lo que deberían ser: un apasionante reto deportivo para alcanzar los cuartos de final de la Europa League”