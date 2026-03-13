Jorge Morán 13 MAR 2026 - 10:37h.

El belga volvió a ser decisivo ante el Manchester City

Cañizares discrepa en los méritos de Arbeloa contra el City con una excepción en el Madrid: "Ahí sí"

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación a unos días del partido contra el Elche. El técnico del Real Madrid, que pasó por encima de Pep Guardiola en la Champions League, destacó a la figura de Thibaut Courtois, quién volvió a ser clave ante el Manchester City con una parada al alcance de muy pocos, e incluso le situó por encima de la leyenda de Iker Casillas.

El belga salvó el error de Thiago Pitarch con una estirada con la pierna derecha que enmudeció a todo el Bernabéu. Una nueva parada que vuelve a abrir el debate sobre la figura de Courtois por encima de muchos porteros de la historia del fútbol.

"Yo creo que he jugado con alguno de los mejores porteros del mundo, y algunos han llegado a ser considerados como los mejores de la historia. Lo que está haciendo Courtois no lo ha hecho nadie, es el mejor portero de la historia del Madrid para mí", dijo el técnico.

Los canteranos, la solución de Arbeloa en el Real Madrid

La cantidad de bajas por lesión en la plantilla del Real Madrid ha abierto un abanico de oportunidades a los jugadores del filial. Lo hemos visto con Thiago Pitarch, quién sumó una gran titularidad contra el Manchester City y está convenciendo poco a poco a Arbeloa.

"Los chicos tienen que seguir trabajando con humildad, está habiendo mucho foco con ellos pero deben seguir esforzándose, y mientras lo sigan haciendo los minutos los tienen que ganárselos en el campo. Mañana quizá veis a alguno más", dijo el entrenador del Real Madrid.

No fue el único, quién también debutó en Champions League fue Manuel Ángel. "Para mí el tamaño que tiene es el de su corazón, que es enorme. He tenido mucha suerte en jugar con gente maravillo, y gente top que no pasaba del 1,60m. Eran jugadores sensacionales y tienes que serlo. Manuel Ángel no tiene problemas para ser un jugador de primera división. Ya vimos en Vigo cómo robó el balón en el suelo. Es uno de mis ojitos derecho", comentó.