Jorge Morán 13 MAR 2026 - 07:06h.

El francés podría estar de vuelta ante el Elche

Kylian Mbappé estalla eufórico al celebrar un gol de Fede Valverde desde el palco del Bernabéu

Compartir







El Real Madrid realizó el mejor partido de la temporada con Kylian Mbappé en la grada del Bernabéu. Y en mitad de la polémica por su marcha a París, con el posible romance con Ester Expósito, y la recuperación de su rodilla derecha, muchos ya opinan que el cuadro blanco juega mejor sin el francés.

El delantero del Real Madrid lleva 38 goles y cinco asistencias en lo que llevamos de temporada. Un futbolista diferencial, al que se le acusa, por momentos, de poco compromiso. Y aunque no atraviese su mejor momento, Siro López tiene clara la importancia que puede tener dentro del terreno de juego.

PUEDE INTERESARTE Sale a la luz cómo se conocieron Kylian Mbappé y Ester Expósito

Kylian Mbappé y su importancia en el Real Madrid

"Yo no soy de los que opina que el Real Madrid juegue mejor sin Mbappé. Me parece una estupidez soberana", dijo el periodista al ser preguntado por la presencia del francés para la vuelta ante el City. "El día del Barça o del Athletic, que Mbappé hace una exhibición, también juega muy bien. Nos quedamos con el último resultado. Prescindir del mejor goleador que hay en el fútbol mundial me parece una estupidez", destacó en ElDesmarque Madrugada.

Una idea que también destacó el ex jugador Tote, quién tiene serias dudas de que pueda llegar para la vuelta de los octavos de Champions League. "Yo me imagino que no va a estar al 100% porque es un chico que para, arranca, para... es imposible coger la forma así. Ahora bien, no es igual para los centrales del City ver a Mbappé que ver a otro jugador", opinó.

Un regreso que podría estar más cerca de lo esperado según la información de Roberto Gómez: "Lo que tiene previsto el Real Madrid es que Mbappé juegue unos 10 o 15 minutos contra el Elche el próximo fin de semana. Luego en función de como esté se analizará para que viaje a la vuelta", zanjó.