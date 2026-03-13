Fernando Alonso, eliminado en la clasificación a las primeras de cambio y siguen los problemas con Honda

Alberto Cercós García 13 MAR 2026 - 08:48h.

Fernando Alonso cae en la SQ1 y partirá en 19ª posición

Mediaset España emitirá los GP de F1 de Madrid y Barcelona y las carreras de MotoGP de Jerez, Barcelona y Valencia

Compartir







Nuevo Gran Premio, primera clasificación para una 'sprint' y la misma historia de siempre. Aston Martin y Fernando Alonso continúan sufriendo infinidad de problemas. Tras un agónico fin de semana en Australia, llegar a China y tener unos días igual de frenéticos por culpa del formato 'sprint' no ayuda a que los equipos puedan evolucionar como toca. Con tan solo una sesión de entrenamientos libres para todo el Gran Premio, las dos clasificaciones y las dos carreras son como un lastre para todos aquellos que necesitan rodar, coger información y aplicar en pista diferentes reglajes. Para el piloto asturiano, esa FP1 se tradujo en no más de 18 vueltas y en terminar a más de tres segundos de George Russell; en la clasificación para la 'sprint' de este próximo sábado, el devenir ha sido prácticamente el mismo: solo ha podido dar un par de vueltas para marcar un tiempo alejado de las mejores posiciones.

Durante la clasificación, las diferentes intentonas de Alonso han sido en vano. En Honda siguen sin dar con la tecla y la incapacidad de hacer el AMR26 unas décimas más rápidos se antoja una tarea muy complicada. A más de dos segundos y medio del tiempo más rápido se ha quedado el AMR26 del piloto español y a algo más de un segundo del corte para pasar a la SQ2. Una sesión efímera para Alonso que notará claramente su falta de rodaje en este fin de semana en China. Para la 'sprint', Alonso partirá en 19ª posición por delante únicamente de Lance Stroll y los dos Cadillac.

PUEDE INTERESARTE El Madring va cogiendo forma: así esperan que luzca para el Gran Premio de España de F1

Fernando Alonso y los problemas con Honda

En China los problemas persisten. Y, para más inri, aparecen nuevos. Si bien las vibraciones siguen presentes, el AMR26 de Alonso ha sufrido algo distinto. Lo que hay que tener en cuenta es que el español lleva una nueva batería, la segunda de la temporada (el reglamento permite solo tres al año antes de sanción). "Honda detectó un problema de software en la batería del coche de Fernando, utilizado en Melbourne, y por ello ha introducido una nueva unidad para la FP1. Esto no está relacionado con el problema de vibraciones que hemos estado experimentando", explicaban desde Aston Martin.

Con los problemas de motor presentes, en Honda tienen claro cuál es el objetivo a corto plazo. Porque más allá de la velocidad o de las vibraciones, lo realmente importante es la fiabilidad. Que Alonso pueda dar el máximo número de vueltas posibles es de vital importancia para que el AMR26 evolucione de manera satisfactoria. Por ello, en Honda, saben que el punto débil no es otro que la fiabilidad.