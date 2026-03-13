Jorge Morán 13 MAR 2026 - 08:18h.

El delantero dejó en el aire su futuro en el Atlético

Ricardo Reyes alucina con la respuesta de Julián Álvarez sobre su futuro y Roberto Gómez le defiende: "Toda la naturalidad"

Julián Álvarez dio una exhibición ante el Tottenham en el Metropolitano en una noche histórica para los aficionados del Atlético de Madrid. Pero tras el partido, y con medio mundo rendido a sus pies, el argentino dejó la puerta abierta a su salida este verano. Unas declaraciones en un momento de incertidumbre con su futuro y con el Barcelona presionando para su fichaje.

"Yo que sé, no sé. Puede ser que sí y puede ser que no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí, como he dicho. Es una pregunta que luego sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y para dar lo mejor aquí. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente me brindó su cariño así que estoy muy feliz", expresó Julián al ser preguntado por si estaría en el Atlético de Madrid la próxima temporada.

Unas palabras que no gustaron nada a la afición rojiblanca y menos después de la noche histórica en Champions League. El apoyo durante su mala racha ha sido máximo por parte de los atléticos y estos sienten que Julián les ha faltado al respeto una vez más.

¿Qué piensan en Argentina sobre el futuro de Julián Álvarez?

Las declaraciones de Julián Álvarez han llegado hasta su Argentina natal, desde dónde apuntan 'tranquilidad' con el futuro del delantero. En ElDesmarque Madrugada hemos hablado con el periodista Marcos Durán, quién ha dejado claro que las intenciones de 'La Araña' son las de continuar marcando goles en el Metropolitano.

"La realidad es que en Argentina no hay nada de preocupación con sus palabras", comenzó diciendo el periodista. "Saben que se fue del Manchester City al Atlético de Madrid y eso es porque tenía muy claro el cambio", aseguró.

Durán no rehúye de las 'dudas que ha generado Julián Álvarez en algunos de estos momentos', pero afirma que 'quiere seguir en el Atlético de Madrid'. "Quiere seguir marcando goles y llegar fino al Mundial para repetir la hazaña con la Selección Argentina", zanjó.