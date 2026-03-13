Fran Fuentes 13 MAR 2026 - 08:43h.

Se impuso al vigésimo noveno del ranking por 6-3 y 6-4, en 1 hora y 33 minutos

Carlos Alcaraz superó este jueves a Cameron Norrie en cuartos de final y se clasificó para su quinta semifinal consecutiva en el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos). El tenista murciano, número uno del mundo, derrotó al británico, vigésimo noveno del ranking, por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos. Tras el duelo, Carlitos dejó un auténtico momentazo con la grada, con unos aficionados que quizá estuvieran de despedida de soltero, o quizá solo querían pasar un buen rato, y acabó disfrazándose de abeja.

El caso es que este grupo de hinchas acudió al partido con varios disfraces. Al término del duelo, Carlos Alcaraz se acercó a saludar y tomarse alguna foto con ellos. Fue entonces cuando estos le prestaron uno de los disfraces y Carlitos, ni corto ni perezoso, no dudó un instante en ponérselo y celebrar el pase a semifinales. Eso sí, Carlos, las alas van hacia atrás. El tenista se puso el traje del revés, aunque eso no le impidió saltar y festejar el triunfo ante Norrie, para gozo de la afición presente en la grada.

Sobre lo sucedido con estos aficionados, Carlos Alcaraz lo explicó en sala de prensa: "Es que me trajeron un disfraz grande y empezaron a decirme 'póntelo, póntelo'. Tenía que hacerlo por ellos. Me estuvieron animando desde el primer punto hasta el último, así que yo pensé 'bueno, está bien, tengo que hacerlo'. Ha sido divertido".

Un partido más sufrido para Carlos Alcaraz de lo que indica el resultado

En lo relativo al partido en sí, el resultado es ligeramente engañoso. Y es que Carlos Alcaraz sufrió contra Cameron Norrie, uno de los pocos jugadores del circuito que históricamente le ha planteado partidos incómodos. De hecho, el tenista británico había ganado tres de sus últimos cinco enfrentamientos, incluido el más reciente en el Rolex Paris Masters.

El duelo comenzó con igualdad, aunque fue el murciano quien dio primero al romper el servicio de su rival para colocarse 4-2. Norrie reaccionó de inmediato y devolvió el ‘break’, pero Alcaraz volvió a tomar ventaja con otra rotura que le permitió cerrar el primer set por 6-3.

En la segunda manga, Norrie dio un paso adelante con un tenis más agresivo y llegó a ponerse 2-0 tras romper el saque del español. Sin embargo, Alcaraz reaccionó rápidamente para recuperar la igualdad y devolver el golpe poco después. El partido mantuvo un ritmo alto y puntos muy disputados, con ambos jugadores buscando las líneas y arriesgando en cada intercambio.

El español volvió a romper para colocarse 3-2 y encarriló el set. Aunque desaprovechó dos bolas de partido al resto con 5-3, no falló al saque y cerró el encuentro por 6-4. Alcaraz firmó 27 golpes ganadores y cuatro ‘breaks’ para sellar su pase a semifinales. En la siguiente ronda se medirá al ruso Daniil Medvedev, que eliminó al británico Jack Draper por 6-1 y 7-5. El balance entre Alcaraz y Medvedev es favorable al español por 6-2.