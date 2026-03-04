Paula Badosa se la pega en Indian Wells

Eliminada en primera ronda ante Yulia Putintseva

Suspenden un torneo de tenis por bombardeos cerca de las pistas y a los jugadores les cuesta 5.000 euros salir de allí

Compartir







Patinazo de Paula Badosa en Indian Wells. La tenista española, número 106 del mundo, sigue sin encontrarse y ha caído eliminada este miércoles en la primera ronda del torneo, que se disputa en California, tras caer por la vía rápida contra la kazaja Yulia Putintseva, 76 del ranking WTA, por 6-4 y 6-2 en un partido que sólo duró 1 hora y 24 minutos de partido.

Lejos del nivel que mostró años atrás, cuando incluso ganó el torneo en 2021, Badosa se mostró errática con su servicio y acumuló diez dobles faltas durante el partido. Dispuso de tres bolas de rotura con 3-3 en el primer set que podrían haber cambiado el transcurso del encuentro, pero las desaprovechó y acabó cediendo la manga después de perder su siguiente servicio.

En el segundo set tuvo problemas de saque, cedió ocho oportunidades de rotura a Putintseva y siempre fue a remolque tras perder sus dos primeros servicios. La kazaja se acabó llevando el partido con cierta facilidad y se enfrentará ahora en segunda ronda a la danesa Clara Tauson (n.17).

Badosa, que llegó a ocupar la 2ª posición del ranking de la WTA en abril de 2022, viene arrastrando problemas físicos en los últimos años. En febrero decidió renunciar a disputar el WTA 1000 de Doha, en el que estaba inscrita, por problemas en la cadera, se retiró en segunda ronda del torneo de Dubai. Y ahora, de nuevo, ha caído a las primeras de cambio en California.