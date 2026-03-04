Redacción Madrid Madrid, 04 MAR 2026 - 11:10h.

El torneo se estaba celebrando a tan solo 13 kilómetros de la zona bombardeada

El conflicto bélico en Irán pone en jaque al deporte y ya hay varias competiciones paralizadas

Lo que debía ser una jornada más del torneo Challenger de Fujarah, en Emiratos Árabes Unidos, se convirtió en un episodio impropio del circuito de tenis. Durante el partido entre el japonés Hayato Matsuoka y el bielorruso Daniil Ostapenkov la organización decidió suspender el encuentro y no retomar la actividad de la competición, porque las alarmas por bombardeo empezaron a sonar en los alrededores de la pista en la que se estaba disputando el enfrentamiento. A tan solo 13 kilómetros había comenzado un bombardeo por el conflicto bélico que está sacudiendo Oriente Medio desde hace varios días.

En el vídeo se observa como Matsuoka está a punto de sacar cuando, de fondo, empiezan a sonar las alarmas por bombardeo. Tras mirar varias veces al juez de silla, tanto el jugador nipón como los recogepelotas, comienzan a abandonar la pista para buscar un lugar seguro. El juez y Ostapenkov lo harían segundos después.

La ATP no lo pone fácil

Después de que el torneo haya sido suspendido por la organización, el siguiente paso es salir de Fujarah, algo que por el momento está siendo complicado. Los aeropuertos de Dubái y el de Doha, en Qatar, están cerrados por el conflicto. Son dos puntos muy concurridos, donde hay muchas escalas y miles de personas están atrapadas allí. Los jugadores de tenis que estaban disputando el torneo en Emiratos Árabes Unidos, también. La ATP les ha propuesto un plan de salida, pero el viaje tiene un coste muy alto.

Ese plan fue enviado por la organización vía correo electrónico, revelaba el tenista Ilya Ivashka por su Instagram. "La ATP está organizando un vuelo chárter el jueves 5 de marzo desde Mascate, Omán. Salida a las 15:00 h con destino a Milán, con escala en Egipto. El coste es de 5.000 euros por persona. En caso de que alguien esté interesado, envíeme un mensaje WA lo antes posible. Gracias a todos por su paciencia y comprensión. ¡Buen viaje!”.

El coste del vuelo es llamativo para un torneo de este calibre. La PTPA (Asociación de Tenistas Profesionales) lamenta la gestión de la ATP, se ofrecen a pagar la mitad del viaje y pide que ellos paguen la otra parte. Otro de los perjudicados fue Daniil Medvedev. El jugador ruso también estaba atrapado en Dubái pero ha podido salir de allí para disputar el Indian Wells en California.