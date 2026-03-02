David Torres 02 MAR 2026 - 11:56h.

ValenciaEl president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se encuentra en contacto con los responsables del equipo junior del Valencia Basket que se hallan en Abu Dabi afectados por el cierre del espacio aéreo del país, a causa del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. En declaraciones a los periodistas tras firmar este lunes un memorándum con la empresa de cohetes espaciales PLD Space, en Elche, Pérez Llorca ha señalado que esta misma mañana ha mantenido el último de los contactos con los responsables de la delegación del equipo, formada por 33 personas, a quienes ha trasladado que por lo que sabe "lo recomendable es que no se muevan".

A la espera de indicaciones con el espacio aéreo cerrado

Ha señalado que tanto ellos como la Generalitat Valenciana está en comunicación con la embajada de España el país y que se está a la espera "de alguna indicación". "Con la situación tan hostil que hay en estos momentos lo recomendable es tener el espacio (aéreo) cerrado" por "precaución y prudencia", según el president, que también se ha comunicado con los responsables de la delegación valenciana en Abu Dabi el sábado y domingo, según fuentes del Consell.

El equipo júnior del Valencia Basket era uno de los ocho que participaban en un torneo de la Euroliga que fue suspendido tras el inicio de las acciones bélicas, y ha prolongado la estancia en el hotel en el que estaba alojado para la competición.

El club valenciano está a la espera de que se reabra al espacio aéreo en la zona para ver si este domingo puede salir de la zona y regresar a España la expedición, conformada por 33 personas entre jugadores, cuerpo técnico, familiares y trabajadores del club.

El equipo junior ‘taronja’ llegó a jugar un partido este sábado por la mañana, a las seis hora española, pero ya no disputó el segundo. La Euroliga comunicó cerca de las 15 horas la suspensión definitiva del torneo.