Ángel Cotán 12 MAR 2026 - 12:15h.

El exportero pone el foco en dos jugadores... y reconoce un acierto del entrenador

Fede Valverde se empacha del aura europeo del Bernabéu

MadridSanti Cañizares analiza la gran victoria del Real Madrid en la UEFA Champions League. Tras la exhibición de Fede Valverde ante el Manchester City para poner en bandeja el pase a los cuartos de final, el exportero profesional arroja sus claves de tan celebrado triunfo. Álvaro Arbeloa está acaparando focos por imponerse ante Pep Guardiola en el choque de ida, pero el que fuera guardameta madridista no comparte esa opinión.

Este jueves, Cañizares compareció en La Pizarra de Quintana de Radio Marca. Allí, el ahora comentarista deportivo discrepa de los méritos que se le atribuyen al técnico merengue en el triunfo ante el cuadro citizen, pero sí le reconoce un gran acierto.

El que fuera portero internacional ensalza el partido de dos jugadores blancos: "Hubo dos jugadores que marcaron una distancia enorme y los dos los tenía el Real Madrid. Claramente los que jugaron distintos el primero Fede Valverde y el segundo el mejor portero para mí de todos los tiempos (Thibaut Courtois)".

Santi Cañizares y una excepción en los méritos de Álvaro Arbeloa

De hecho, Cañizares se centró en el guardameta belga y en el alivio que provocó en sus compañeros una vez más en la Liga de Campeones: "Thiago Pitarch le invita a comer hoy, Arbeloa a cenar esta noche y así toda la semana. Hasta que no da ese pase Courtois, ese control Valverde y hace el primer gol... estaba pasando que el partido estaba abierto, que cada vez que llegaba Doku podía pasar cualquier cosa en el área del Real Madrid con una defensa con la que Courtois estaría de los nervios, pero ellos marcan una diferencia que el City no es capaz de compensar".

El exportero discrepa de los méritos que se le atribuyen al técnico madridista: "Ayer el partido lo ganan ellos y todas las decisiones del entrenador las hace buena él y Courtois. El primer gol no es de pizarra. Cuando hay un equipo que te aprieta alto es absolutamente normal, saludable, natural que el portero, viendo que hay una presión muy adelantada, juegue con un tipo a la banda. Lo difícil es hacerlo así de bien como Courtois. No le quito mérito a nadie, pero esto de poner en valor de alguna forma que Huijsen jugará, que Mendy hiciera una buena primera parte, que lo hizo, no".

Aunque hay una excepción. Cañizares reconoció el mérito de Arbeloa en la irrupción de Thiago Pitarch: "Estoy de acuerdo que lo de Thiago Pitarch es una buena irrupción, ahí sí le doy méritos a Arbeloa, pero todo lo demás pasa por la calidad individual de Valverde y Thibaut".

El joven centrocampista recibió los elogios del tertuliano, pero también un aviso: "Teniendo en cuenta que tiene una edad juvenil todavía está para jugar hoy otra vez si quiere. ¿Dónde le quito un poco de soufflé a todo esto? Si el chico no abandona lo que le ha hecho llegar hasta ahí, evidentemente estamos hablando de un jugador que el va a valer siempre al Real Madrid. Ahora, si gana en estatus, pierde un poco la noción de lo que es y empieza un vicio habitual en los jugadores del centro del campo que es querer jugar siempre al pie... pues estamos hablando de otro jugador".