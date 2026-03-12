Miguel Casado 12 MAR 2026 - 08:47h.

El francés fue sustituido en el descanso por problemas físicos

Courtois se harta de que duden de la profesionalidad del vestuario del Madrid: "Pensáis que es en una guardería"

La plaga de lesiones y sanciones que ha afectado al Real Madrid en las últimas semanas ha llevado a Ferland Mendy al primer plano en el lateral izquierdo blanco. El defensor francés, que apenas había jugado tres partidos en toda la temporada, completó los 90' del pasado viernes en Vigo y este miércoles, ante el City, partió como titular.

Su rendimiento a nivel defensivo fue muy bueno, secando a los atacantes del equipo de Pep Guardiola y despertando los elogios de la afición madridista. Pero en el descanso, Fran García saltó al terreno de juego a calentar y antes de la reanudación Álvaro Arbeloa dejó al galo en el vestuario por problemas físicos.

"Mendy está tocado, sí. No tiene buena pinta, le agradezco el esfuerzo, corríamos un riesgo poniéndole dos partidos seguidos tras tanto tiempo parado. Asumí el riesgo y se lo agradezco", explicó el salmantino tras el encuentro.

A expensas de las pruebas físicas que se realice este mismo jueves, los pronósticos no son buenos con el ex del Olympique de Lyon y los hinchas del Real Madrid, entre el humor y el cariño, han dejado muchos comentarios para el '23' en las redes sociales.

Los memes con Ferland Mendy tras el partido ante el City

Fueron muchos los que quisieron destacar, entre todos los lances defensivos que protagonizó, un cuerpeo con Savinho. Así lo hace un internauta simulando una conversación entre un padre y un hijo:

-“Papa y tú eres más de Marcelo o Roberto Carlos?”.

-“De Mendy, hijo… De Ferland Mendy en eliminatorias de Champions”

Otros, en la misma línea, destacan la aparición 'mágica' de Mendy en las eliminatorias de UCL. "A Mendy hay que congelarlo y solo sacarlo cada que haya eliminatorias de UCL, no vale la pena arriesgarlo en partidos intrascendentes de liga. No hay nadie a su nivel", decía.

"Mendy es como la Capitana Marvel. Aparece cuando más lo necesitas y se va porque si no, sería un abuso", se lee en otros tweets.

Y hay quienes creen que la lesión forma parte de la "mística" o "brujería" que llevará al Real Madrid a alzarse con la Copa de Europa. "Mendy abandona el estadio. Mira emocionado de reojo la fachada del Bernabéu. Nadie sabe cuándo volveremos a verle… uno de los últimos resquicio de la mística. Forma parte de la brujería", cuenta otra publicación.

También le comparaban con Cristiano Ronaldo, poniéndole el peinado que llevó el portugués durante su etapa en el Real Madrid.