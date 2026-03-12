Por qué los 83 puntos de Bam Adebayo están bajo sospecha en la NBA

Redacción ElDesmarque Madrid, 12 MAR 2026 - 12:31h.

Los 83 puntos que Bam Adebayo anotó han levantado sospechas en toda la NBA por la forma en la que lo hizo

Bam Adebayo hace historia y entra en el olimpo de la NBA junto a su pareja A'Ja Wilson

La noche del 10 de marzo de 2026 ya está grabada en la historia de la NBA. Bam Adebayo firmó una actuación para el recuerdo anotando 83 puntos en la victoria de los Miami Heat contra los Washington Wizards (150-129). Una cifra que le coloca como el segundo máximo anotador en un partido en la historia de la liga, solo por detrás de los 100 de Wilt Chamberlain en 1962 y por delante de los 81 que Kobe Bryant metió frente a los Toronto Raptors en 2006. El pívot de la franquicia de Florida también ha mejorado las marcas de muchas de las estrellas actuales en la NBA. Devin Booker, Joel Embiid, Luka Doncic, Donovan Mitchell y Damian Lillard habían anotado 70 puntos o más en un partido y se había hablado de lo difícil que era superar el récord de Wilt Chamberlain y los 81 de la Mamba Negra. Bam Adebayo hizo 83 puntos y su nombre ya es leyenda.

La inesperada noche de Bam Adebayo

Lo llamativo de esta marca es quién la realizó. El jugador de Newark nunca ha sido un gran anotador y en la plantilla de los Miami Heat hay varios nombres por delante del suyo que podrían ser capaces de hacer un partido con muchos puntos. Tyler Herro y Norman Powell, escoltas de la franquicia de Florida, podrían ser uno de ellos. Hasta la fecha, la mejor marca anotadora de Adebayo eran 41 puntos y contra los Wizards hizo más del doble. De hecho, en los dos primeros cuartos anotó 43, batiéndose a él mismo. El pívot llegó a un último cuarto repleto de polémica con 62 puntos, rompiendo el récord de más puntos en un partido de un jugador de los Miami Heat, que lo tenía LeBron James con 61.

Polémica con los 43 tiros libres y el último cuarto

Lo otro que llama la atención y está levantando sospechas en la NBA es la forma en la que Bam Adebayo consiguió los 83 puntos. El jugador estadounidense estableció los récords de la NBA de tiros libres anotados (36) e intentados (43) en un solo partido. Además, sus compañeros fueron a hacer faltas a los rivales para que las posesiones duraran menos y así tener más opciones de batir los 81 puntos de Kobe Bryant. El entrenador de los Washington Wizards, Brian Keefe, quiso hablar sobre esto al acabar el partido: "Lo mantuvieron en el partido y hubo muchas faltas: 16 tiros libres en el último cuarto. Sólo intentábamos quitarle el balón de las manos. El último cuarto simplemente dejó de ser un partido de baloncesto".

Otras personalidades de la liga como entrenadores y exjugadores han opinado sobre la polémica siendo Ime Udoka, entrenador de los Houston Rockets, el más duro con el récord: "Vi que solo encestó 6 triples, pero con 40 tiros libres. Eso lo dice todo. Y son los Wizards" dijo el técnico estadounidense. Jason Williams, exjugador de la NBA y conocido como 'Chocolate Blanco', también habló en sus redes sociales y se ha reído de la situación: "No sé si yo tiré 43 tiros libres en toda una temporada".

También hay algunos que no han dudado en felicitar a Bam Adebayo y obviar la polémica que envuelve a la histórica marca. Uno de ellos fue David Adelman, entrenador de los Denver Nuggets: "Él es de lo más profesional en nuestra liga y representa lo que representa en la NBA. Así que una noche se vuelva un poco loco no me parece mal".