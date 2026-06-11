Ronaldinho debuta como cantante y saca un álbum con Kiko Rivera y Juan Magán

Javi Rayo 11 JUN 2026 - 09:31h.

Ronaldinho ha iniciado una nueva etapa en el ámbito de la música y cuenta con colaboraciones de lo más variado

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Muchos son los exfutbolistas que toman caminos inescrutables una vez deciden colgar las botas. La carrera de Ronaldinho después de dejar el fútbol es igual o incluso más interesante que el tiempo que estuvo vestido de corto. Tras años vinculados al mundo del fútbol, el astro brasileño ha decidido cambiar de registro y se ha pasado a la música. Por si eso no fuera suficientemente random, el ex de Barça y PSG ha elegido a cantantes de la talla de Kiko Rivera o Juan Magán para que le acompañen en este nuevo proyecto vital.

Pitbull, Sean Paul o Justin Quiles también aparecen en el álbum de Ronaldinho

Ronaldinho Gaúcho estrenó este martes 'Camisa 10', el primer álbum musical de su propio sello internacional, un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países. Pitbull, Sean Paul, Kiko Rivera, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes o L-Gante son sólo algunas de las estrechas internacionales que han querido colaborar con la leyenda del fútbol.

Kiko Rivera se ha mostrado tremendamente agradecido en sus redes sociales por la oportunidad brindada por Ronaldinho, que le dará opción a expandir su música por todo el mundo: "Hay momentos que te hacen parar un segundo, mirar atrás y sonreír. No os podéis imaginar lo inmensamente feliz que me hace formar parte del disco de mi amigo Ronaldinho. Cuando empecé este camino, con mis sueños, mis ganas y mis locuras, jamás imaginé que algún día tendría una canción dentro de un proyecto así. Hoy siento que todo ese esfuerzo tiene sentido. No lo veo solo como una canción en un disco. Lo veo como una recompensa a la constancia, a no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Gracias, Ronaldinho, por contar conmigo y por permitirme formar parte de algo tan especial.