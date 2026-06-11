Javi Rayo 11 JUN 2026 - 08:59h.

El influencer pudo ver la clasificación del Málaga para la final del playoff

La afición del Málaga CF se vuelve loca, interrumpe todas las entrevistas y avisa al Almería: "Es la vida loca"

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La afición del Málaga está de enhorabuena. Tras muchísimos años, el conjunto boquerón está a sólo dos partidos de volver a LALIGA EA SPORTS. Sólo el Almería le separa de volver a la máxima categoría del fútbol español. Además de una Rosaleda abarrotada, el equipo andaluz recibió apoyo desde muchas partes del mundo.

Málaga y Almería jugarán la final del playoff por el ascenso

El influencer Carliyo 'el nervio' documentó en sus redes sociales la dificultad de seguir el partido de su Málaga desde Nueva York. El influencer se encuentra en Estados Unidos para seguir a la Selección Española en el Mundial y tuvo que idear la forma de seguir a su equipo por la televisión americana. Gracias a una peña del Real Betis en la ciudad neoyorquina, él y otros muchos aficionados pudieron animar al Málaga desde la otra parte del mundo.

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Carliyo vibró con el partido de su equipo, que no empezó de la mejor forma tras el gol tempranero de Jesé Rodríguez. Afortunadamente para los intereses malagueños, el conjunto andaluz consiguió darle la vuelta al partido para clasificarse para la final del playoff. Carliyo mostró en sus redes sociales como aficionados del Real Betis y del Málaga se unieron para animar al equipo de La Rosaleda.

Al influencer no le salió nada barata la clasificación de su equipo y es que, dejará Estados Unidos durante unos días para animar in situ al Málaga en España. "Este partido me ha costado 500 euros", señaló. No todos los días se vive el ascenso de tu equipo a LALIGA EA SPORTS. Y es que hay que remontarse a 2018 para ver la última temporada en la que el equipo andaluz estuvo en la máxima categoría del fútbol español.