La hinchada, eufórica tras imponerse a Las Palmas para meterse en la final del playoff

Las lágrimas de Jesé Rodríguez tras caer con Las Palmas en el playoff de ascenso: "Estoy bastante triste"

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Locura tota en La Rosaleda. El Málaga CF se ha impuesto este miércoles a Las Palmas y jugará la final del playoff de ascenso ante el UD Almería durante los dos próximos fines de semana. Dos años después de ascender a LaLiga Hypermotion, ahora están a dos partidos de volver a LaLiga EA Sports. Y como no podía ser de otra forma, la hinchada ha salido eufórica del estadio, cortando incluso las entrevistas de ElDesmarque.