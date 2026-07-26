Alberto Cercós García 26 JUL 2026 - 18:13h.

Fernando Alonso valora de manera muy positiva el Gran Premio de Hungría y los avances de Aston Martin

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Antes de Hungría, Aston Martin insistía en que este Gran Premio marcaría un punto de inflexión para su temporada. Y, aunque los resultados finales todavía quedaron lejos de los puntos, el equipo de Silverstone abandona el Hungaroring con una sensación muy distinta a la de las primeras carreras del año. Fernando Alonso terminó 14º y Lance Stroll cruzó la meta justo por delante, en la 13ª posición, en un fin de semana que sirvió para validar el amplio paquete de evolución del AMR26 y confirmar que la escudería, al menos, ha encontrado una dirección clara para el desarrollo de la segunda mitad del campeonato.

La escudería estrenó en Hungría un coche prácticamente renovado, con hasta 16 modificaciones. El objetivo era corregir los problemas de equilibrio y hacer trabajar el difusor en una ventana aerodinámica mucho más amplia, un concepto alineado con la filosofía impulsada por Adrian Newey. Los datos del fin de semana respaldaron el trabajo realizado: Alonso logró su mejor clasificación del año, alcanzando la Q2 por primera vez, mientras que ambos Aston Martin mostraron un ritmo más competitivo y consistente tanto a una vuelta como en tandas largas. Incluso después de los problemas de vibraciones del viernes, solucionados antes de la clasificación, el equipo comprobó que la correlación entre el simulador y la pista había mejorado notablemente, uno de los grandes quebraderos de cabeza de los últimos cursos.

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Fernando Alonso, satisfecho con el rendimiento del AMR26

Alonso terminó especialmente satisfecho con el comportamiento del nuevo AMR26 y considera que Hungría ha servido para establecer una base sólida sobre la que construir el resto de la temporada. "Creo que ha sido un buen paso adelante, tanto en clasificación como en la carrera, así que sí, una nueva base con la que trabajar para la segunda parte del año. Creo que obviamente aún es pronto con este nuevo coche. Es un coche completamente nuevo, un nuevo concepto, así que quizá haya más novedades en cuanto a la puesta a punto, la optimización y cosas por el estilo. Así que, en la próxima carrera también contaremos con la mejora del motor; será una prueba interesante en Zandvoort para ver dónde estamos y por qué podemos luchar", explicó el bicampeón del mundo.

El asturiano también quiso destacar el trabajo conjunto entre Aston Martin y Honda para acelerar la recuperación del proyecto y espera que las buenas noticias continúen tras el parón estival. "Hay cierta presión, ¿no? Quiero decir, somos un solo equipo. Trabajamos juntos. Conocemos nuestras debilidades e intentamos ayudarnos mutuamente. Creo que Honda intentó subsanar algunas de las debilidades del coche a principios de año. Ahora, con el chasis, nosotros intentamos ayudar a Honda todo lo que podemos. Además, en cuanto a la consistencia entre vueltas y al despliegue de energía, creo que también estamos recibiendo mucha ayuda de Aston Martin en ese sentido, en lo que respecta al departamento de software. Así que, como he dicho, queda un largo camino por recorrer", añadía Alonso.