Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 18:53h.

Carlos Sainz no ha querido perder la oportunidad de acordarse de todos los afectados por los incendios en España

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No está siendo una buena época para Carlos Sainz y Williams Racing. El piloto español no logra dar con la tecla para ser competitivo en ningún contexto; ni él, ni su compañero Alex Albon. La crisis en la escudería británica es bastante importante y esperan que, tras el verano, aparezcan ciertas soluciones. De no hacerlas, y con ciertos rumores de Sainz sobre su futuro, la historia podría terminar de la manera más dramática posible. En el Gran Premio de Hungría, nada está saliendo bien: en clasificación solo ha podido marcar el decimoctavo mejor tiempo. Incluso el Aston Martin de Fernando Alonso está por delante de ambos monoplazas. Algo que incluso Sainz valora y exige a su propio equipo. Y es que Aston Martin se ha convertido, al menos durante este fin de semana, en un ejemplo a seguir.

"Lo más importante para mí es que de Libres 1 a Libres 3 hemos tenido muchos problemas en una caja de cambios que nos da un balance y unos problemas como tuvimos en España durante todas las prácticas, donde no sabemos muy bien lo que le pasa. De ahora en adelante a encontrar esa solución. Creo que como equipo en vez de verlo con preocupación lo de Aston lo tenemos que ver con motivación y con ilusión. En el sentido de que nos acaban de demostrar que un equipo que estaba con una de las peores cargas aerodinámicas de toda la parrilla, ahora mismo se parece que de una carrera a otra han conseguido tener la mejor carga aerodinámica de la mitad de parrilla y cerca de ya los equipos de adelante, no cerca pero por lo menos no en tierra de nadie", resumía Sainz en declaraciones recogidas por MARCA.

Carlos Sainz se acuerda de los afectados por los incendios

Aparcando el plano deportivo, Sainz no dudó ni un instante en mandar un mensaje a todas las personas que están sufriendo por los incendios de estos días. Situaciones que tienen en vilo a todo el país, pero más concretamente a Ávila y Madrid, lugares donde el propio piloto tiene varias fincas.

"Me gustaría mandar un mensaje a toda España que está sufriendo con los incendios, a nivel personal también lo estoy sufriendo mucho, tenemos campo en Ávila y ver todo lo que es la zona de El Barraco, Burgohondo quemarse.. Me da un pena tremenda. Creo que es una llamada del planeta, un aviso de que igual toca hacer cambios, mandar un abrazo a todas las familias afectadas", avisa Sainz.