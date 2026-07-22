Alberto Cercós García 22 JUL 2026 - 16:08h.

La 'silly season' está algo parada, pero la FIA se va a encargar de crear alguna que otra situación peliaguda

El dardo de Nico Hülkenberg a Carlos Sainz que zanja los rumores de un cambio a Audi: "El asiento de piloto reserva está disponible"

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La 'silly season' de la Fórmula 1 está más viva que nunca y cada semana deja un nuevo rumor capaz de revolucionar el paddock. Desde la posibilidad de ver a Max Verstappen vestido de naranja en McLaren hasta las especulaciones que colocan a Oscar Piastri como el gran objetivo de Aston Martin en caso de que el proyecto de Silverstone quiera dar un golpe sobre la mesa, las teorías no dejan de multiplicarse. Sin embargo, el escenario que más fuerza ha cobrado en las últimas horas tiene como protagonistas a Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto, tres nombres que podrían protagonizar un auténtico efecto dominó si el plan de Aston Martin no sale como esperan.

Todo gira alrededor del rendimiento del AMR26. Si el esperado paquete de mejoras no funciona y el equipo continúa lejos de la cabeza, el futuro de Fernando Alonso podría alejarse de la escudería británica antes de lo previsto. Esa posibilidad abriría la puerta a un movimiento en cadena: Alonso regresaría a Alpine, Colapinto ocuparía el asiento que dejaría libre en Williams y Carlos Sainz desembarcaría finalmente en Aston Martin, una opción que lleva meses apareciendo en las quinielas del mercado y que volvería a cobrar fuerza si el proyecto liderado por Adrian Newey no consigue despegar.

La FIA entra en el juego

Precisamente por eso, la decisión de la FIA para la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Hungría ha provocado todo tipo de comentarios. El organismo ha colocado en la misma comparecencia a Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto, los tres pilotos implicados en ese hipotético efecto dominó. Una coincidencia que, evidentemente, responde a la organización habitual de las conferencias, pero que ha sido interpretada por muchos aficionados como un guiño involuntario a todos los rumores que rodean actualmente al mercado de pilotos.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. X e Instagram se llenaron de bromas, montajes y mensajes asegurando que "la FIA también sigue la 'silly season'" o que el organismo había decidido alimentar las teorías juntando a los tres protagonistas del momento. Mientras el mercado continúa escribiendo nuevos capítulos y nadie descarta sorpresas de cara a 2027, la imagen de Alonso, Sainz y Colapinto compartiendo mesa en Budapest ha bastado para disparar la imaginación de los aficionados, que ya ven pistas ocultas en cualquier detalle relacionado con el futuro de la parrilla.