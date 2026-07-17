Alberto Cercós García 17 JUL 2026 - 13:02h.

Lewis Hamilton no se corta al valorar sus sensaciones tras rodas por primera vez en el Madring

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Lewis Hamilton ya ha dejado sus primeras impresiones sobre el Madring y sus palabras no invitan precisamente al optimismo. El británico, que hace apenas unos días fue, junto a Charles Leclerc, uno de los primeros pilotos de Fórmula 1 en rodar sobre el nuevo trazado madrileño durante un filming day de Ferrari, considera que el circuito podría ofrecer pocas oportunidades de adelantamiento. Aquella jornada sirvió para comprobar el estado de una pista todavía muy verde, con abundante polvo y sin apenas goma sobre el asfalto. Además el evento dejó un simpático pique entre los dos pilotos de la Scuderia, en una primera toma de contacto que también disparó la expectación por el estreno del Gran Premio de España, previsto para mediados de septiembre de 2026.

La primera experiencia en el Madring permitió descubrir algunos de los puntos más llamativos del recorrido, especialmente La Monumental, la curva peraltada que aspira a convertirse en el gran símbolo del circuito y uno de los rincones más espectaculares del calendario. Las imágenes de Ferrari recorriendo por primera vez el trazado dieron la vuelta al mundo y aumentaron el interés por una prueba que debutará en apenas unos meses. Sin embargo, Hamilton no salió especialmente convencido tras sus primeras vueltas y cree que las características del circuito podrían condicionar el espectáculo en carrera.

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Lewis Hamilton, crítico con el trazado español

"Solo dimos unas pocas vueltas y estaba muy polvoriento, como sucede en un circuito nuevo. Como era de esperar, no había agarre, así que los neumáticos estaban básicamente cubiertos de polvo y así todo el tiempo. Parece un circuito que va a ser... quiero decir, la temperatura en la pista era de unos 60 grados todo el tiempo. Parece que será un circuito de vuelta de clasificación, y prácticamente no hay rectas, así que parece un lugar difícil para adelantar", explicó el siete veces campeón del mundo al valorar su primera toma de contacto con el nuevo escenario y en declaraciones recogidas por MARCA.

Las declaraciones de Hamilton suponen la primera valoración crítica de un piloto tras probar el Madring y abren el debate sobre cómo serán las carreras cuando la Fórmula 1 desembarque en Madrid. Aunque el asfalto llegará mucho más engomado y las condiciones serán muy distintas durante el fin de semana del Gran Premio, el británico ya ha señalado el que, a su juicio, puede convertirse en el principal punto débil del trazado: la escasez de zonas claras para adelantar. Con el estreno del circuito cada vez más cerca y la curiosidad de aficionados y equipos en máximos, todas las miradas estarán puestas en comprobar si las sensaciones de Hamilton terminan confirmándose o si el Madring sorprende cuando llegue la hora de la verdad.