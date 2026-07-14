Redacción ElDesmarque Madrid, 14 JUL 2026 - 12:34h.

El piloto británico ha compartido el vídeo en su perfil oficial de Instagram

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Lewis Hamilton ha aprovechado la semana sin Fórmula 1 para desconectar antes de regresar a la competición en el Gran Premio de Bélgica que se disputará del 17 al 19 de julio. El piloto británico, que está firmando una gran temporada en su segundo año con Ferrari, ha compartido en redes sociales un vídeo practicando surf en el que demuestra mucha habilidad sobre la tabla. La actual pareja del inglés, Kim Kardashian, le seguía atentamente desde el barco y su reacción refleja la admiración por los trucos del siete veces campeón del mundo.