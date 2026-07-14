Juanlu Sánchez 'se cae' con su futuro en juego

Pepe Jiménez Sevilla, 14 JUL 2026 - 12:22h.

El jugador necesitará al menos un par de semanas, como mínimo, para volver al grupo

La actitud de José Ignacio Navarro respecto a Antonio Cordón con Juanlu Sánchez

Compartir







Otra pretemporada de lo más incómoda para Juanlu Sánchez. El lateral del Sevilla, que vivió el pasado verano pendiente de una salida al Nápoles, arrancaba el nuevo curso sabiendo del interés de múltiples clubes, pero con la intención de ir cogiendo ritmo y forma en Nervión, una situación que se frena en seco tras apenas unas semanas de preparación.

Porque, tal y como ha informado la entidad, Juanlu Sánchez no se ejercitó este martes con sus compañeros al sufrir "una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo", situación que, por lo general, necesita al menos dos semanas de recuperación, aunque podrían alargarse un poco más según el grado de la molestia.

PUEDE INTERESARTE LaLiga anuncia fechas y horarios de la jornada 1 dividida, la jornada 2 y la jornada 3

Esta desafortunada lesión llega, además, apenas unos días después de que se conociese el interés del Atalanta por sus servicios y las informaciones que apuntaban a una posible oferta por el zaguero, situación que recordaba enormemente a lo del verano pasado.

PUEDE INTERESARTE Akor Adams, ante su posible última sesión con el Sevilla

Las molestias, habituales en la élite, no deben ser impedimiento para cerrar la venta si todas las partes están interesadas, pero sí frena su puesta a punto sea para seguir en el Sevilla o para buscar mayor suerte en otro equipo, donde además tendría que adaptarse a compañeros y técnicos nuevos.

¿Cuándo volverá Juanlu Sánchez?

Si su salida no se cierra previamente, lo lógico es que Juanlu Sánchez se pierda al menos las tres próximas citas de pretemporada en el Sevilla (KS Cracovia, Córdoba, Ceuta), con mínimas opciones de jugar ante el NEC o el Utrecht en Holanda, aunque su presencia en el stage no está descartada.

PUEDE INTERESARTE La principal diferencia entre los movimientos de la Fiore y del Forest por Oso

A estas alturas, y siempre condicionada a una posible venta, lo prioritario es que Juanlu Sánchez esté disponible para el inicio de temporada (en apenas un mes), por lo que Luis García Plaza no correrá riesgo alguno -más teniendo a Carmona y a Juan Iglesias para el lateral diestro- con Juanlu Sánchez.