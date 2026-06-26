Fiorentina y Atalanta preguntan al Sevilla por Juanlu Sánchez

Álvaro Borrego 26 JUN 2026 - 13:57h.

El canterano sigue teniendo cartel en Italia y oposita a ser una de las grandes ventas del verano, aunque por el momento se desconocen movimientos formales

Los movimientos del Sevilla en la delantera

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El tiempo corre en contra del club y el Sevilla FC necesita de manera imperiosa concretar alguna venta antes del cierre del ejercicio para aliviar en cierta forma las maltrechas cuentas de la entidad. Desde Nervión reconocen abiertamente que cualquier futbolista es susceptible de ser vendido y en las últimas horas ha habido mucho ruido en torno a jugadores como Akor Adams o Rubén Vargas, aunque todos los caminos apuntan a algún canterano que pueda generar una plusvalía íntegra. En esas, hoy viernes ha vuelto a salir a la palestra el nombre de Juanlu Sánchez, cuya figura sigue levantando mucho interés en la Serie A. Y es que según informaba el compañero Matteo Moretto, la Atalanta y la Fiorentina han sido los dos últimos clubes en preguntar por la situación del de Montequinto, abierto a dar un salto en su carrera y probar nuevas experiencias fuera de España.

Según la citada información, tanto la Fiorentina como la Atalanta habrían realizado un primer sondeo para conocer las pretensiones del Sevilla FC y las condiciones por un traspaso del canterano, llamado a ser una de las posibles grandes ventas del verano. Lo cierto es que Juanlu Sánchez sigue teniendo cartel en Italia y que su nombre siga estando en el escaparate beneficia al club, con cierta posición de fuerza de cara a sacarle el mayor rédito posible a una posible venta.

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Este verano no distará mucho de los anteriores y la situación sigue siendo compleja, con una dirección deportiva casi atada de pies y manos, sujeta a la necesidad de generar ventas y con poco margen monetario para fichar. Nadie tiene un sitio asegurado en el Sevilla FC de la temporada 2026/27. Todos los jugadores están en venta, y ni siquiera los tres fichajes que ya han sido confirmados saben a ciencia cierta que van a ser inscritos. Lo normal es que al final se consiga, pero siempre queda esa sensación de agobio hasta que el nombrecito no aparece en la página web de LALIGA. Y para ello será vital ganar margen a través de plusvalías.

Hace un par de meses el representante del futbolista, Alejandro Campano, reconoció públicamente que el verano pasado sí que hubo oferta del Nápoles pero el club la desestimó. Una información que desmintió en su día Antonio Cordón, pese a que la propuesta fue contrastada por varios compañeros y medios de comunicación. Giovanni Manna, director deportivo del Nápoles, ya estuvo en la capital hispalense hace un año para sentarse con los directivos del club y en invierno volvió a la carga, poniendo sobre la mesa la opción de un intercambio o incluso una cesión con opción de compra.

Sobre ello habló el representante, reconociendo que sí que hubo propuesta formal del Nápoles por Juanlu: "Sí. El Nápoles vino y era evidente. Es totalmente respetable, se debe al Sevilla, toman sus decisiones también y todo es totalmente respetable. Está muy metido en el Sevilla FC para conseguir los objetivos y Dios dirá en un futuro", reconocía Alejandro Campano para los compañeros de Gol a Gol, dejando también abierta la puerta a una posible salida.