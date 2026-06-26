Pepe Jiménez Sevilla, 26 JUN 2026 - 09:17h.

El Sevilla no se precipitará con la llegada del nuevo delantero

El trabajo de José Ignacio Navarro para cerrar la quimera de Odysseas Vlachodimos

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Sin prisa, pero sin pausa. Apenas finaliza el mes de junio y en el mercado los movimientos se agolpan día a día. A pesar de que las previsiones apuntan a un final de agosto lleno de operaciones, tal y como ha sucedido en los últimos años, son muchos los interesados en ir avanzando los deberes y en el Sevilla, tras dos años lamentables, quieren cambiar la dinámica cuanto antes. Para ello, José Ignacio Navarro sabe que deberá dar oxígeno, ideas y goles a una delantera... que promete algunos cambios.

Sin precipitación alguna, tal y como transmiten desde el club, el Sevilla trabaja en la búsqueda de, al menos, uno o dos delanteros nuevos para la próxima temporada. Luis García Plaza tiene en mente mantener su 1-4-4-2 o -1-4-4-1-1 en este nuevo curso y es evidente que con Akor Adams e Isaac Romero es insuficiente.

Insuficiente y, además, posiblemente difícil de repetir, porque aunque Isaac Romero no parece tener demasiado mercado, ninguna de las partes cierra la puerta al cambio de aires y con Akor Adams mucho menos, ya que jugador y club saben que es una de las piezas que podría dejar algo de cash en la caja.

Es por ello que en la dirección deportiva no se tiene una única o dos únicas opciones para la delantera, sino que hay multitud de nombres apuntados, observados y seguidos para intentar que el ataque tenga más punch el próximo curso.

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Ofrecimientos, llamadas y posibilidades en la mesa del Sevilla

Una de las posibilidades estudiadas, aunque aseguran a este medio que no es ni la primera, ni la segunda, ni posiblemente la tercera, es la de Bamba Dieng. El atacante senegalés finaliza contrato este cercano 30 de junio y busca nuevo equipo para el próximo curso.

En su última temporada anotó diez tantos en la Ligue 1, casi todos en la segunda vuelta, aunque en sus tres cursos previos apenas sumó cuatro goles, por lo que tampoco parece ser un perfil anotador puro.

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En otro orden estarían los ofrecimientos, porque como sucedió el pasado año con César Azpilicueta, el mal momento del Sevilla no le borra como opción para agentes y jugadores que buscan nuevo equipo. Una de las llamadas recibidas en el Sánchez-Pizjuán trajo el nombre de Joselu Mato como posibilidad para el ataque, pero su llegada parece prácticamente descartada.

Su figura fue ofrecida aún con Antonio Cordón en el cargo y, según fuentes consultadas por este medio, ni el exdirector deportivo ni José Ignacio Navarro, de la mano de Luis García Plaza, tienen al ex del Real Madrid en su mente para reforzar el ataque. Al menos a día de hoy, porque en esto del fútbol todo cambia constatemente.

La sensación que se transmite es de paciencia, de no tomar riesgos, de necesidad, pero con prudencia. Lejos de la portería, donde García Plaza solo tiene a Alberto Flores, en ataque aún hay nombres para empezar la pretemporada y parece que, a menos que aparezca una oportunidad llamativa, no se tomará riesgo alguno.