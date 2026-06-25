Basilio García Sevilla, 25 JUN 2026 - 11:21h.

El club nervionense se guardó un porcentaje de la plusvalía de un futuro traspaso

El Sevilla se frota las manos ante otro recital de Rubén Vargas

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Casi sobre la bocina del mercado veraniego de 2025, el Sevilla FC vendió a su gran estrella, Dodi Lukebakio, al Benfica luso en un traspaso bastante menor del esperado. Se marchó el belga por 20 millones fijos, más otros cuatro ‘kilos’ que se abonarían en función de si se cumplían o no determinadas variables.

El año de Lukebakio en Portugal no ha sido el esperado. Nada más llegar se lesionó en el tobillo, tuvo algún que otro encontronazo con Jose Mourinho, y apenas jugó 25 partidos en todas las competiciones, superando por poco los 1.300 minutos. Solo metió dos goles y otorgó cinco asistencias, pero eso no fue óbice para que Bélgica se lo llevara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que debutó el otro día y estuvo a punto de darle la victoria a los belgas ante Irán con una jugada marca de la casa que se fue fuera por poco.

Pues bien, en el Benfica no verían con malos ojos una salida, y el nombre del bruselense está sobre la mesa del Trabzonspor turco. El conjunto de Trebisonda está dispuesto a reventar el mercado de Turquía y pelear por los títulos con Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas y compañía. De hecho, ya se le relacionó hace unos días con el posible fichaje de Rubén Vargas, que la está rompiendo con Suiza en el Mundial.

Según informa Fanatik en el país otomano, al no poder fichar a Viktor Tsygankov, el ucraniano del Girona, el Trabzonspor ha virado su punto de mira hacia Lukebakio. El entrenador Fatih Tekke está muy pendiente del Mundial, y habría puesto sus ojos en el exsevillista.

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El Sevilla, pendiente

¿Y en qué afecta esto al Sevilla? Pues muy sencillo. El club se guardó un 15% de la plusvalía de una futura venta del belga, por lo que un traspaso de Lukebakio podría producir algún ingreso en las maltrechas arcas de la entidad nervionense.

El Trabzonspor ha sondeado el precio del jugador, y teniendo en cuenta que el Benfica es conocido mundialmente como uno de los equipos que mejor vende, lo normal sería que el exsevillista no dejara Lisboa sin, al menos, recuperar la inversión que hizo hace un año. Una venta a partir de 20 millones reportaría el tan necesario dinero a la tesorería sevillista.