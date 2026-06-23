Pepe Jiménez Sevilla, 23 JUN 2026 - 12:31h.

Óliver Torres cuenta cómo reaccionó la plantilla al conocer el sorteo en Europa League

Óliver Torres recuerda lo del United: "Eliminaron al Barça y al Betis, estábamos en la mierda y los eliminamos"

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Son muchas las líneas, resúmenes y recuerdos que se han escrito desde el ya lejano enfrentamiento entre el Sevilla y el Manchester United, pero aún quedan -aunque parezca increíble- algunas historias por descubrir. Una de ellas la ha desvelado Óliver Torres, que ha contado en su última entrevista cómo conoció el plantel el sorteo ante los ingleses: "Tardamos tres minutos".

En una extensa e interesante entrevista concedida a OffSiders, Óliver Torres repasa su carrera futbolística, deteniéndose, además de en su relación con Julen Lopetegui, en su último año en el Sevilla.

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El exmediocentro blanquirrojo recuerda que no fue un año nada fácil en lo personal ni en lo grupal y que el sorteo ante el Manchester United se convirtió en un nuevo calvario para el equipo... de tres minutos.

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Porque el propio centrocampista recuerda que venían en un avión de vuelta por la mañana cuando se celebró el sorteo de la Europa League y fue el comandate del avión el que, por los altavoces, comunicó que "hemos recibido la noticia de que os ha tocado el Manchester United".

"Ellos venían de eliminar al Barça y al Betis, eran el coco de la competición. Cuando nos lo dijeron se hizo un silencio en el avión enorme, sentíamos que nada nos salía ese año", comenta.

La reacción, sin embargo, fue inmediata. "Tres minutos después empezó el run run, el comentario de que el único equipo que podía eliminar al United es el Sevilla. El único es el Sevilla, lo repetíamos... y es el único". "Sientes esa magia con esa competición, ese sentimiento de pertenencia, ese pensar que podías conseguirlo y lo conseguimos", añade igualmente.

Finalmente, recordando la final, destacó que "si hubiese tenido que tirar, lo tiraría, pero había jugadores que lo tiraban mejor que yo. Yo soy muy emocional y en ese momento es muy delicado, se necesita gente más fría, que le de menos importancia a las cosas".