Celia Pérez 23 JUN 2026 - 06:51h.

Doblete del delantero noruego

Messi contra Cristiano Ronaldo: cuándo podrían enfrentarse Argentina y Portugal en el Mundial

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Noruega superó por 3-2 a Senegal este lunes y, después de 28 años sin pisar un Mundial, se clasificó para dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026 gracias a otro doblete de su estrella, Erling Haaland, que volvió a marcar las diferencias para su equipo.

Veintitrés toques y seis pases completados en todo el partido le valieron a Erling Braut Haaland, uno de las figuras del torneo, para firmar su segundo doblete en dos partidos de Copa del Mundo e igualar las actuaciones de sus homónimos del gol, Leo Messi y Kylian Mbappé, en una jornada histórica para el fútbol noruego, al clasificarse entre los 32 mejores del mundo.

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Notas de Noruega

Nyland [5]: no tuvo demasiado trabajo el meta del Sevilla más allá de los goles, en los que poco más pudo hacer.

Julian Ryerson [-]: tuvo que abandonar el terreno de juego en el 12' por lesión.

Ajer [6]: : ocasión clarísima de cabeza tras un córner que se topó con Mendy. Bien por alto y seguro. No despejó bien un balón que acabó en el gol de Ismail Sarr.

Heggem [6]: seguro en las que le tocó intervenir, partido sin grandes alardes.

Moller Wolfe [5]: muy discreto, bien posicionado en defensa, sin querer subir demasiado.

Berge [5]: apenas si tuvo gran incidencia en el juego noruego, aunque lo intentó con balones buscaban conectar con sus compañeros.

Odegaard [7]: llegando hasta el área y probando fortuna. Asistió a Haaland en el 2-0.

Fredik Aursnes [5]: muy justito y sin la incidencia que se espera de un futbolista como él.

Haaland [8]: gran trabajo del Noruego, de espaldas, dejando de cara a sus compañeros. Al palo al aprovechar un error de Mendy. Goleador por partida doble.

Antonio Nusa [6]: activo, firmando la primera ocasión del partido. Lo intentó en más de una ocasión, pero sin demasiada fortuna.

Sorloth [4]: muy desparecido, apenas entró en contacto con el balón para crear ocasiones de peligro.

Sustituciones:

También jugaron Pedersen [7]: subiendo y poniendo centro al área. En un fallo de Koulibaly aprovechó para anotar el 1-0; Patrick Berg [7]: también aprovechó un fallo de Koulibaly para poner una asistencia buenísima a Haaland para el 3-1; Schjelderup [6]: centro a Haaland sin demasiada fortuna. Activo, con caño y remate; Ostigard [5]remate por arriba de la portería; y Bobb [5]: tiro que se acabó marchando alto.

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Notas de Senegal

Mendy [5]: paradón a Ajer de cabeza, también a Odegaard. No estuvo fin en el tanto de Pedersen. Y tuvo un error que a punto estuvo de aprovechar Haaland. Acabó siendo sustituido con problemas físicos.

Krepin Diatta [5] bien en defensa, sin mucha proyección en largo. Firmó algún centro aislado.

Koulibaly [3]: error tremendo al despejar un balón que dejó en las botas de Pedersen y otro más que volvió a finalizar con el tanto de Haaland.

Niakhaté [7]: abriendo y tratando de ofrecer alternativas. Balón al área que acabó en el 3-2.

Douf [5]: pasó bastante desapercibido en el juego senegalés.

Gana Gueye [5]: con fallos en el centro del campo, acabó poniendo un balón en profundidad que acabó en el tanto de Sarr.

Pape Gueye [6]: pisó el balón, miró y buscó alternativas.

Ismaila Sarr [8]: centro chut que repelió el meta noruego. Aprovechó un buen balón para recortar distancias en el marcador. Y otro más para anotar el 3-2 definitivo en el añadido.

Camara [5]: lo intentó con un disparo desde fuera del área.

Sadio Mané [7]: condujo y dio criterio al juego de Senegal. Prolongó para el tanto de Sarr.

Nicolas Jackson [5]: disparo desviado. Encimando y presionando. Chut débil a las manos del portero. Buena recuperación y cediendo para Ismaila Sarr en el 3-2.

Sustituciones

También participaron Ismail Jakobs [5]; Ibrahim Mbaye [6]; Diaw [5]; Pathé Ciss [6]; y Pape Sarr [5].