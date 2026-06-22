Pablo Sánchez 22 JUN 2026 - 21:13h.

Leo Messi acepta el reto: marca tres goles, supera a Mbappé y Haaland e iguala a Klose como máximo goleador

Múltiples combinaciones en las siguientes rondas

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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sigue su curso con la segunda jornada de la fase de grupos entrando en su recta final. A falta de un partido para la mayoría de selecciones, ya se atisban cuáles pueden ser los enfrentamientos en dieciseisavos de final y el camino que seguirá cada selección en las próximas fases. En este sentido hay mucha expectación por conocer qué combinados potentes se enfrentarán próximamente, con los ojos puestos en el cara a cara entre algunos de los mejores jugadores de la historia. Los focos apuntan a Messi y Cristiano Ronaldo.

Muchos se preguntan cuándo se podrían enfrentar en el Mundial el argentino y el portugués, lo cual dependerá de la clasificación final de cada selección en esta fase de grupos. En el caso de Argentina, su victoria frente a Austria, sumada a su goleada frente a Argelia, le permite clasificarse como primera de su grupo casi con total seguridad. Tan solo una victoria de Jordania en esta segunda jornada, sumada a una victoria frente al combinado de Lionel Scaloni, le robaría esa posición. Algo que, a priori, parece improbable.

En el caso de Portugal, todavía queda mucha tela por cortar. Los lusos solo han jugado un partido, el que empataron frente a la República Democrática del Congo. Aún tienen que enfrentarse a Uzbekistán y Colombia próximamente. Pese a ello, ya se conocen los cruces de las siguientes rondas en función de la clasificación de cada equipo.

¿Cuándo podrían enfrentarse Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial?

En la actual situación aún existen diferentes variables ante las cuales los caminos de Portugal y Argentina se cruzarían. Concretamente hay cinco posibilidades que explicamos al detalle a continuación:

-Si Argentina queda primera y Portugal primera podrían medirse en cuartos de final.

-Si Argentina queda segunda y Portugal segunda se verían las caras en octavos.

-Si Argentina queda primera y Portugal segunda no se enfrentarían hasta una hipotética final.

-Si Argentina queda segunda y Portugal primera tampoco se cruzarían hasta la final.

-Si Argentina queda Primera y Portugal tercera sus caminos se encontrarían en semifinales.