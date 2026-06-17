Por qué Leo Messi y Cristiano Ronaldo llevan un parche especial en el Mundial

Juan Pérez 17 JUN 2026 - 07:43h.

En el pasado torneo llevaron uno parecido tanto Mbappé como el Dibu Martínez, pero no tenía nada que ver

Haaland le recoge el guante a Mbappé: las notas del Irak 1-4 Noruega del Mundial 2026

Compartir







La bandera de ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol tiene un significado especial en este Mundial 2026 para Leo Messi por el significado del mismo y por su valor en el tiempo. El crack argentino corrobora su sexta presencia tras jugar el primer partido ante Argelia en un debut arrollador con hat-trick incluido, un extra con reflejo en la camiseta del que sólo pueden hablar a día de hoy el '10' a la espera del debut de Cristiano Ronaldo.

El mayor reconocimiento a un jugador en este Mundial 2026 más allá de las estadísticas para ser el máximo goleador histórico tras superar a Mbappé, pasa por el brazo de algunos elegidos que en este Mundial 2026 hacen historia. El denominado Parche 'Legacy' es un añadido en la manga derecho de la camiseta para aquellos que han disputado cinco mundiales y ahora viven desde dentro el sexto, algo que ha ejercido Messi este martes y también vivirá Cristiano Ronaldo el miércoles al portarlo ante la República Democrática del Congo.

PUEDE INTERESARTE Michael Olise y Kylian Mbappé se estrenan en el Mundial como la sociedad letal con la que sueña el madridismo

La leyenda escribe con los colores dorados y de Argentina un mensaje sencillo: 'FIFA World Cup Legacy' MESSI, junto a una figura de un jugador celebrando un gol, algo que hasta ahora sólo es digno de algunos nombres. Lo viste Messi como lo vestirá Cristiando Ronaldo y también otras tres leyendas para sus países como Neuer, Modric o Nagatomo.

Aún así es un parche único que no sólo aparece en los jugadores con seis Mundiales, sino también para casos excepcionales. Mbappé también tuvo uno similar conmemorando su Bota de Oro en la pasada cita internacional, mientras que el Dibu Martínez tenía otro por obtener los Guantes de Oro en Qatar, el premio al mejor guardameta del torneo.

El caso de Messi tiene la curiosidad añadida de cumplir justo ahora 20 años desde su estreno con la albiceleste en el torneo de 2006, además con 200 partidos exactos a las espaldas y el récord de ser el máximo goleador histórico en los Mundiales después del hat-trick. Ahora suma 14 y con Argentina entre los favoritos a llegar lejos a expensas de un posible cruce con España, la cifra puede aumentar mucho más si se mantiene a este nivel.