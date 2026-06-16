Fran Duarte Madrid, 16 JUN 2026 - 23:58h.

“Si quisiera callar las críticas, tendría que jugar hasta los 80 años”, ha respondido tras su doblete contra Senegal

Michael Olise y Kylian Mbappé se estrenan en el Mundial como la sociedad letal con la que sueña el madridismo

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Kylian Mbappe ha debutado en el Mundial como se esperaba, marcando goles. Al delantero francés se le caen los goles, sobre todo con su selección, y contra Senegal lo ha demostrado de nuevo con un doblete magistral que le llevan a lo más alto del olimpo de los mundiales a solo 2 goles de Klose, el máximo goleador en la historia del torneo. Una puesta de largo que sirve también para responder a todas las criticas que surgen cuando juega con Francia.

Mbappé ha conseguido superar en este partido del Mundial a Olivier Giroud (57 goles) como el máximo goleador histórico de ‘les bleus’ a sus 27 años gracias a sus dos goles (58 goles en 99 partidos, 14 de ellos en la Copa del Mundo). El primero ha sido un regalo de Olise, con el que forma una sociedad letal, y el segundo ha sido un misil muy lejos del área imposible para Mbaye. Dos tantos con los que responde a todos los que han criticado en este inicio de Mundial y han dudado de su liderazgo y nivel con la selección francesa.

Mbappé y su dardo a los más críticos

“No juego por venganza”, ha comentado el francés al terminar el partido. “Si quisiera callar las críticas, tendría que jugar hasta los 80 años. Yo estoy centrado en hacer lo mejor para mi país. Solo eso”, sentenciaba antes de dirigirse al túnel de vestuarios. Un mensaje que, a pesar de afirmar que no busca venganza y que solo está centrado en jugar para su país, responde a todos los que han sido críticos con él por su temporada en blanco con el Real Madrid. El siguiente partido de Francia será contra Irak el próximo lunes 22 de junio y si sigue este ritmo goleador podría superar al mítico Klose antes de que termine la fase de grupos.