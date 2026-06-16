Ángel Cotán 16 JUN 2026 - 23:06h.

El jugador del Bayern, relacionado con el club blanco, cambió un gris encuentro galo e inició la mejor versión de Mbappé

Cucurella pasa del ruido pero España deja varios suspensos, las notas del debut ante Cabo Verde

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Sufrió, preocupó, mejoró y acabó venciendo. Francia se estrenó en el Mundial 2026 con victoria ante una aguerrida y veloz Senegal. Michael Olise cambió el guion del partido con una asistencia de crack mundial y mostró la luz a un Kylian Mbappé que inauguró su cuenta personal en esta cita mundialista, mejoró su actuación y acabó firmando su doblete histórico gracias a un golazo. También hubo un suspenso sorprendente.

Kylian Mbappé y el elenco de estrellas de Francia acaparaban todas las miradas antes del inicio del partido, pero en cuanto el balón comenzó a rodar, Senegal llevó el peso del juego en la primera mitad. El combinado africano, a base de intensas presiones a los jugadores de ataque galo y saliendo con rapidez por la banda de Ismaïla Sarr, se acercó considerablemente al gol.

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El palo evitó mayores problemas para los de Didier Deschamps en los primeros 45 minutos, pero lo que realmente preocupaba a sus aficionados era la pobre propuesta futbolística con la que Francia se estrenaba en el Mundial.

En la segunda mitad, el combinado galo amagó con un cambio en su propuesta, pero Senegal contestaba a renglón seguido con salidas muy verticales. Francia se acercaba al gol con acciones individuales como la de Mbappé, que venía de fallar una ocasión clarísima, y que reclamó pena máxima tras una caída en el área. Tras revisarlo en el VAR, el trencilla entendió que se tiró a la piscina.

Y tanto fue el cántaro a la fuente... que se rompió. El delantero galo dejó atrás sus errores y estrenó el marcador estadounidense tras dibujar un buen desmarque a un Michael Olise que frotó la lámpara. El extremo, asociado con el Real Madrid en el mercado de fichajes, demostró entenderse a la perfección con Mbappé. A raíz del gol se abrieron espacios y Francia encontró su mejor contexto. Barcola allanó la victoria, Mbaye puso emoción y cuando todo parecía destinado al 2-1... Mbappé acabó brillando con un golazo. La emoción y el fútbol llegó al final.

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Las notas de Francia: Olise y Mbappé se entienden muy bien

M. Maignan (4,5) : Comenzó con una pequeña liada con el balón en los pies. Tuvo mucha fortuna en el disparo de Jackson que rebotó en su pie tras impactar en el palo. Su partido ya estaba dejando dudas antes del gol de Mbaye.

: Comenzó con una pequeña liada con el balón en los pies. Tuvo mucha fortuna en el disparo de Jackson que rebotó en su pie tras impactar en el palo. Su partido ya estaba dejando dudas antes del gol de Mbaye. Jules Koundé (6) : Muy volcado en ataque aunque errático en los últimos metros. Mejoró con el paso de los minutos.

: Muy volcado en ataque aunque errático en los últimos metros. Mejoró con el paso de los minutos. W. Saliba (5,5) : Mucho más exigido que su compañero en el eje de la zaga. Upamecano le salvó con un par de coberturas, pero también tuvo que fajarse en una acción clave en la segunda mitad.

: Mucho más exigido que su compañero en el eje de la zaga. Upamecano le salvó con un par de coberturas, pero también tuvo que fajarse en una acción clave en la segunda mitad. D. Upamecano (7) : Evitó un mano a mano de Senegal con una rápida acción defensiva. Partido muy completo. Un muro.

: Evitó un mano a mano de Senegal con una rápida acción defensiva. Partido muy completo. Un muro. Theo Hernández (4,5) : Sufrió de lo lindo ante Ismaïla Sarr. Muy superado por momentos.

: Sufrió de lo lindo ante Ismaïla Sarr. Muy superado por momentos. A. Tchouaméni (5) : Mucho pase fácil y horizontal. No cometió graves errores, pero debe aportar más.

: Mucho pase fácil y horizontal. No cometió graves errores, pero debe aportar más. Adrien Rabiot (6) : Mejor que el centrocampista madridista. Gran asistencia para el 2-0.

: Mejor que el centrocampista madridista. Gran asistencia para el 2-0. O. Dembélé (4) : Le costó aparecer en el partido. Perdido en tres cuartos de campo. Fue el primer cambio de Deschamps.

: Le costó aparecer en el partido. Perdido en tres cuartos de campo. Fue el primer cambio de Deschamps. Michael Olise (8,5) : Tuvo que retrasar mucho su posición para rascar bola. Tuvo la más clara de Francia en sus botas, pero Mendy le achicó muy bien. Un pase de videojuego a Mbappé para desatascar el partido.

: Tuvo que retrasar mucho su posición para rascar bola. Tuvo la más clara de Francia en sus botas, pero Mendy le achicó muy bien. Un pase de videojuego a Mbappé para desatascar el partido. Désiré Doué (6) : Protagonizó el primer intento a palos de Francia... en el minuto 47. Creció a raíz del 1-0.

: Protagonizó el primer intento a palos de Francia... en el minuto 47. Creció a raíz del 1-0. Kylian Mbappé (8,5): Dos malos controles en sus primeros contactos con el balón le impidieron probar antes su disparo. Al borde de la hora de encuentro disfrutó de su primera ocasión y la amarró con un disparo muy tímido en el mano a mano ante Mendy. El árbitro entendió que se tiró a la piscina. Y tras tanto buscarlo en la segunda parte... encontró el gol gracias a un gran desmarque. Firmó un doblete con un lanzamiento inapelable. Un tanto para superar a Giroud y convertirse en el máximo goleador francés.

Los cambios del seleccionador francés, Didier Deschamps: Barcola (8) y Rayan Cherki (Sin calificar).

Las notas de Senegal: vendió cara su piel

E. Mendy: 7.

7. Krépin Diatta: 6,5.

6,5. K. Koulibaly: 7.

7. M. Niakhaté: 6.

6. E. Diouf: 4,5.

4,5. I. Gueye: 5,5.

5,5. I. Camara: 6.

6. Pape Gueye: 8.

8. Ismaïla Sarr: 6,5.

6,5. Sadio Mané: 5.

5. N. Jackson: 6.5.

Los cambios del seleccionador senegalés, Pape Thiaw: I. Mbaye (8), Habib Diarra (5) Baba Dieng (4,5), I. Ndiaye (5) y Pathé Ciss (Sin calificar).