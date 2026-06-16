Edin Terzic busca resolución a cuatro casos en el Athletic: Mikel González ofrece dos vías

Ángel Cotán 16 JUN 2026 - 19:06h.

Es un mercado con mucho ajetreo en Ibaigane

Dos salidas rojiblancas confirmadas a un mismo destino

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Desde que puso un pie en Bilbao, Edin Terzic ha conversado con Mikel González prácticamentea diario. El Director de Fútbol del Athletic, clave en las negociaciones para convencer al preparador germano, expone las situaciones de cada activo del club rojiblanco en nómina y aguarda su decisión para moverse en el mercado. La plantilla de los leones necesita reducir su volumen, y a la espera de la pretemporada, cuatro casos concentran el debate actual.

Las tareas del técnico de Menden y la dirección deportiva en lo que a la operación salida se refiere han sufrido una importante división. Por un lado, Terzic y González han aparcado algunas situaciones individuales, pues el flamante entrenador rojiblanco quiere completar su análisis con las sensaciones que brinde la pretemporada.

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En otra carpeta figuran cuatro casos concretos. Conscientes de lo que implica jugar con el primer equipo del Athletic, estos activos de presente, pero sobre todo de futuro, están siendo evaluados con dos vías sobre la mesa.

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Los cuatro casos a los que Edin Terzic busca resolución en el Athletic

El pasado lunes se avanzó en esta tarea con la salida de otros dos activos como son Ibai Sanz y Eder García, ambos rumbo al Córdoba CF en LALIGA Hypermotion. Ahora, cuatro futbolistas canteranos que ya han tocado primer equipo conocerán los planes a corto plazo de Edin Terzic. Según informa MARCA, los jugadores en cuestión son Selton Sued, Ibon Sánchez, Iker Monreal y Asier Hierro.

Tras la múltiple apuesta de Ernesto Valverde a lo largo del pasado curso motivada por las lesiones y falta de efectivos en el primer equipo, el Athletic debe decir qué hacer con estos cuatro cachorros. La palabra de Edin Terzic será muy importante en estos casos y Mikel González le ofrece dos vías. La primera pasa por mantenerlos en el filial para así tenerlos controlados en Lezama y estar a caballo con los mayores. La segunda sería una cesión al fútbol profesional, fórmula que está ofreciendo buenos resultados en Ibagane. Las resoluciones no están claras.