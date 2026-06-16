El Deportivo analiza al detalle un regreso en la plantilla: debate de mercado y avales

Ángel Cotán 16 JUN 2026 - 18:19h.

El caso que más dudas genera a Fernando Soriano en esta partida de futbolista

Fernando Soriano baraja el fichaje de Alberto Moreno: operación ventajosa en el Deportivo

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No solo de nuevos fichajes vive el siempre interesante mercado de verano... que se lo pregunten a Fernando Soriano y a su equipo de trabajo. La dirección deportiva herculina afronta meses de estrés y mucho trabajo en las oficinas de Riazor con el objetivo de confeccionar la mejor plantilla posible. No se realizarán operaciones a la ligera en el Deportivo de La Coruña para reducir el margen de error. Un modo de operar que encaja a la perfección con un regreso que está siendo analizado al detalle.

La operación salida sufrió un importante avance en la primera semana de junio con hasta cinco despedidas de una tacada. Sergio Escudero, Cristian Herrera, Stoichkov, Samuele Mulattieri y José Gragera eran los primeros en abandonar la disciplina coruñesa, pero no serán los únicos.

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A expensas de posibles ofertas en la ventana estival de transferencias, el Dépor debe solucionar la situación de los futbolistas que regresan de cesión. El salto a LALIGA EA Sports complica más si cabe el futuro de activos que ya tuvieron que hacer las maletas momentáneamente en la categoría de plata, pero en un caso concreto hay una pequeña posibilidad abierta.

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El Deportivo analiza al detalle un regreso en la plantilla

Hablamos de Luis Chacón. El caso del extremo izquierdo es cuanto menos peculiar. Desde su llegada a Riazor en el verano de 2024, el talentoso atacante tan solo ha defendido la camiseta herculina en un único partido oficial. Desde entonces, dos cesiones en la Cultural Deportiva y Leonesa le han permitido sumar minutos a la espera de una oportunidad blanquiazul.

Finalizada su cesión, Chacón formará parte de la pretemporada del Dépor y tratará de convencer a Antonio Hidalgo. Sus ocho goles y tres asistencias en la pasada LALIGA Hypermotion son sus principales avales, aunque como avanza La Voz de Galicia, el jugador cuenta con muchos equipos interesados en la categoría de plata.

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Su situación en estos compases del verano apunta a una nueva salida, aunque con contrato hasta junio de 2028, las posibilidades de recibir traspaso por Luis Chacón comienzan a agotarse. La citada fuente no da por descartada la opción de formar parte de la plantilla de Antonio Hidalgo, aunque desliza que lo tiene muy difícil. A la espera de las primeras sesiones estivales, el caso del extremo se analiza al detalle generando un debate que también se palpa entre la hinchada deportivista.