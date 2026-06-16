Fernando Soriano baraja el fichaje de Alberto Moreno: operación ventajosa en el Deportivo

Ángel Cotán 16 JUN 2026 - 08:03h.

El director deportivo herculino quiere reforzar el lateral izquierdo

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Fernando Soriano pone el foco en la retaguardia. El regreso del Deportivo de La Coruña a la élite nacional implica esfuerzos y la dirección deportiva está dispuesta a reforzar prácticamente todas las líneas del equipo. Mientras pule algunas operaciones, el club herculino ha priorizado la operación salida para hacer hueco a las nuevas caras.

Entre esas despedidas ya confirmadas figuraba la de Sergio Escudero, un perfil que aportaba experiencia en el campo en una plantilla repleta de talento joven. Ahora, con el italiano Giacomo Quagliata como único inquilino del lateral izquierdo, el Dépor trabaja en la llegada de un nuevo cromo para ese perfil de la defensa.

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Fernando Soriano baraja el fichaje de Alberto Moreno

Entre los nombres que maneja la dirección deportiva blanquiazul figura el nombre de Alberto Molero, tal y como avanza el medio Zona Mixta. El futbolista sevillano afronta sus últimos días de contrato en el Como de Cesc Fàbregas y está deseoso por volver al fútbol español. A las puertas de los 34 años, el defensa sevillano está siendo tanteado por el Deportivo, con quien ya conversa, pero también por otros equipos de LALIGA.

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Con una importante trayectoria a sus espaldas, Alberto Moreno cumple con ese perfil experimentado que busca Fernando Soriano en el mercado y a bajo coste. La operación es ventajosa, pero el hándicap coruñés estará en la competencia del propio mercado por el jugador sevillano.

Sevilla FC, Liverpool, Villarreal, Como... y quién sabe si el Deportivo. Con más de 400 partidos oficiales disputados, el lateral aportaría dentro del campo, pero también en un vestuario en el que no sobra la experiencia en LALIGA EA Sports. Las conversaciones están en sus fases iniciales, pero Fernando Soriano opta a un fichaje en condiciones ventajosas que completaría el hueco que ha dejado Sergio Escudero en el lateral izquierdo de Riazor.