Mikel González repite la fórmula y el Athletic avanza en dos salidas a un mismo destino

Ángel Cotán 15 JUN 2026 - 21:50h.

El club bilbaíno continúa dando pasos en su particular mercado de fichajes

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El Athletic Club confía en dar pasos importantes en su particular mercado de fichajes en los próximos días. Con Edin Terzic ya en Lezama, y trabajando codo a codo con Mikel González, el club bilbaíno prioriza la operación salida. El preparador de Menden deberá examinar la continuidad de un alto porcentaje importante de futbolistas, sin obviar el papel de los cachorros en la pretemporada. En Ibaigane se trabaja en estos momentos en dos salidas concretas.

Como reconoció el propio Director de Fútbol rojiblanco en el balance deportivo de la temporada que realizó en la sala de prensa de San Mamés, el Athletic deberá aligerar una lista de hasta cuarenta activos. El regreso de los cedidos será evaluado por el técnico, potenciados en su gran mayoría por la fórmula favorita de Mikel González.

Y apunta a seguir usándola en este mercado de fichajes veraniego. Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el líder de la parcela deportiva de los leones quiere repetir los casos de Peio Canales o Beñat Gerenabarrena con otros dos canteranos.

Mikel González repite la fórmula y el Athletic avanza en dos salidas

Mikel González está apostando por foguear en el fútbol profesional a los cachorros que optan a dar el salto al primer equipo en el corto y medio plazo. En la pasada edición de LALIGA Hypermotion, varios proyectos de futuro del Athletic brillaron lejos de Lezama y ahora pelean por convencer a Edin Terzic para quedarse en Bilbao. Los próximos casos podrían ser los de Ibai Sanz y Eder García.

Delantero y centrocampista, ambos con 22 años, están en el radar del Córdoba CF. De hecho, la citada fuente desliza un avance en las negociaciones por ambos cachorros. Ibai Sanz tiene contrato en vigor hasta junio de 2027, por lo que si sigue la fórmula de la cesión que tiende a plantear Mikel González, apunta a renovar previamente. Sin embargo, con Eder García no se vislumbra problema alguno, pues está atado por el club bilbaíno hasta 2029. Por su parte, el Diario AS va más allá en estas negociaciones y da por hecha la salida de ambos futbolistas.