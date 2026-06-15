Ángel Cotán 15 JUN 2026 - 21:16h.

Primera reacción tras la derrota

Paddy Pimblett se mofa de la derrota de Ilia Topuria y McGregor no duda en defender al ‘Matador’

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Día 1 tras la pérdida del invicto para Ilia Topuria. El afamado luchador de MMA cayó en la Casa Blanca ante el estadounidense Justin Gaethje. En el ochenta cumpleaños del presidente Donald Trump, 'El Matador' acabó con la cara ensangrentada y cosechó la primera derrota de su historial. Tras pasar por el hospital, rompe su silencio.

Aunque "El Matador" pedía continuar la pelea, una vez finalizado el cuarto asalto, su hermano Aleksandre tomó la decisión de que el árbitro parara el combate, dado que Topuria casi no podía ver nada y un médico había recomendado terminar. Ahora, Ilia explica por qué perdió en Estados Unidos.

Ilia Topuria rompe su silencio tras perder en la Casa Blanca

A través de su perfil oficial en la red social Instagram, 'El Matador' comenzó su reflexión felicitando a su contrincante. A renglón seguido, Topuria explicó porqué perdió en la Casa Blanca: "Justin, felicitaciones. Dijiste que dejarías tu marca en mi cara... y lo hiciste. Tomaste la vista de mi ojo derecho en la primera ronda, y al final del segundo, también de mi izquierda. Sin excusas".

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Topuria tiró de deportividad y admitió su derrota poniendo el foco en el futuro: "Tuve uno de los mejores campos de mi vida. Vine fuerte, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Esa es la naturaleza de este juego. La gloria y el dolor caminan lado a lado.

Sus palabras finalizaron con una promesa y una amenaza a su rival: "Me curaré. Voy a descansar. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí... Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha".