Javi Rayo 15 JUN 2026 - 11:22h.

Dana White confirma que no le dará más combates a Ilia Topuria en 2026

El dolor de Ilia Topuria que puso en alerta a su hermano Aleksandre: "No veo casi nada"

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Ilia Topuria no peleará más en 2026. Ya hay una primera consecuencia después de que el peleador hispano-georgiano haya perdido su 17-0 a manos de Justin Gaethje. Ha sido Dana White, mandamás de la UFC, quien ha confirmado la noticia pocas horas después de la pelea. Topuria ha acabado siendo trasladado al hospital en ambulancia para valorar y tratarse de las lesiones en el rostro y determinar cuánto tiempo deberá estar en el dique seco, aunque todo hace indicar que serán varios meses. Es por eso que White prefiere no darle más combates este año, para que así pueda recuperarse tanto física como psicológicamente.

Aunque habrá que esperar a los resultados que arrojen las pruebas, Ilia Topuria podría tener una lesión en hueso orbital de su ojo, lo que explicaría la escasa visión que el propio Topuria dijo tener mientras peleaba con Justin Gaethje. Una lesión que puede ser peligrosa si es mal curada y que precisa mucho tiempo de descanso y el cese de la actividad física.

"Está en el hospital, está hecho polvo. Probablemente se ha roto el hueso orbital de su ojo. No lo sé seguro, no está confirmado pero asumo que va a ser así. Mis planes para él son que se vaya a casa, se recupere y se tome su tiempo. Hoy fue una noche dura para él y sólo quiero asegurarme de que está sano y de que está bien. No se me pasa por la cabeza que vuelva a pelear en 2026, sólo que se vaya a casa y descanse el resto del año", así de contundente se mostró Dana White en la rueda de prensa posterior a los combates de la UFC celebrados en la Casa Blanca.