Álvaro Borrego 31 JUL 2026 - 15:13h.

El extremo brasileño reconoce haber superado sus problemas de pubalgia y espera reaparecer en algún amistoso de la próxima semana

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Antony Matheus dos Santos promete dar muchas alegrías más al beticismo. El extremo asegura haber dejado atrás las molestias en el pubis que tanto le limitaron la temporada pasada y espera estar de vuelta sobre el césped la próxima semana, por lo que llegará en plenitud de condiciones para el inicio liguero. El astro brasileño se muestra ilusionado por la temporada que recién empieza, con el atractivo de la Champions League, y espera incluso superar los números del curso anterior. Se siente feliz y absolutamente "enamorado" del Real Betis, al que estará agradecido eternamente. Este viernes atendió a los medios del club y en las siguientes líneas desgranamos sus declaraciones más destacadas.

Cómo está: "Llevo tres o cuatro días entrenando ya con el equipo. Debemos tener un poco de calma, pero falta poco para estar jugando con mis compañeros y creo que la semana próxima ya estaré".

Cómo ve al equipo: "Muy ilusionado. La mentalidad que nosotros estamos creando, sabemos que va a ser un año muy importante para nosotros, un año de muchas competiciones, entonces a nosotros depende de todos los jugadores y es muy importante que todos nosotros estemos en la misma página para hacer historia esta temporada".

Los nuevos fichajes: "Fran García es un gran jugador, Facundo también. Como he dicho, los que estamos aquí vamos a hablar con ellos para estar siempre juntos, es muy importante para ellos, para nosotros también. Muy feliz porque los grandes jugadores nos ayudan mucho".

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Antony es feliz en el Betis: "Sí, yo he estado hablando ahora con mis compañeros y estoy viviendo mi mejor momento, no solo dentro del campo, sino también con la familia. Claro que hay cosas que tenemos que pasar, momentos difíciles, pero es parte de la vida. Hoy estoy disfrutando, siento que estoy bien y feliz. Tenía que pasar un poco de esas cosas, pero bueno, está en el pasado ya, estoy disfrutando mucho, muy feliz".

El sueño de la Champions: "Era el sueño de todos los jugadores, y principalmente mío también, cuando fiché por el Betis, ya puse en mi cabeza que este año teníamos que ir para Champions. Después de 20 años, haciendo historia con este club, jugando en la final de Conference, en los cuartos de Europa League, y ahora clasificándome para Champions, me siento muy feliz de ser parte de este club, y como dije, siempre que hablo del Betis hay un sentimiento diferente, es un club que yo quiero mucho, y lo que pueda ser, lo voy a hacer por Betis".

Una plantilla ambiciosa: "Tenemos grandes jugadores, entonces nosotros sabemos la plantilla que tenemos, y los jugadores que tenemos aquí también, y yo confío 100% en este equipo. Ahí están los resultados de ir para Champions, de jugar contra los equipos grandes igual para igual, y eso vamos creando respeto, vamos ganando cosas ahí también, creando un grupo cada vez más fuerte".

Sus lágrimas tras la clasificación para la Liga de Campeones: "Sí, nosotros ya jugamos Champions, Isco ya ganó muchas, pero conseguir eso con Betis es diferente. Si tú ves a Isco emocionado después del partido, eso se ve que es un sentimiento diferente. Entonces, clasificar para Champions con este club, después de muchos años, es un sueño para todos nosotros. Tenemos que hacer un grupo y un equipo muy fuerte, porque todos los partidos de Champions son muy complicados. Es muy difícil, pero yo confío que nosotros vamos a sorprender a muchos clubes".

Firmó su mejor temporada: "Yo lo voy a repetir de nuevo, la mejor temporada dentro y fuera del campo, con la familia, con mi hijo, con mi niña también. Eso para mí, cuando todo está bien, es para mí más fácil. Entonces, me siento muy orgulloso de la temporada que ha hecho. Yo estaba mirando, las molestias empezaron el 21 de diciembre, en el partido de Getafe, creo, y ahí, hasta terminar la temporada, yo jugué muy limitado, pero siempre he dicho que cuando pongo la camiseta del Betis me sacrifico. Y eso que he hecho, y bueno, muy feliz por la temporada que he hecho la temporada pasada y esta temporada creo que vamos a hacer historia también.

Un Antony todavía mejor: "Ojalá que sí, claro que me enfado mucho. En la temporada pasada, por más que estaba bien, he salido frustrado por las molestias que me limitaban mucho, intentaba hacer mi forma de jugar, uno contra uno, sacar espacio, pero tenía partidos que estaban un poco más complicados. Pero bueno, ahora estoy mucho mejor, me estoy preparando bien para hacer una temporada mejor que la temporada pasada".

Una temporada ilusionante: "Sí, como has dicho, tenemos muchas competiciones, por eso es que nosotros tenemos que estar bien, independientemente de todos los jugadores, la cantera también es importante para nosotros. Lo que podemos hacer por la cantera, por los chavales, también nos van a ayudar mucho. Y bueno, tenemos que estar bien fuertes".

El recibimiento de la afición tras su fichaje: "Este día para mí fue muy especial. Yo cuando llegué a casa me emocioné mucho porque había pasado un momento muy complicado. Y cuando llegué al Real Betis me emocioné un poco. Yo veo el cariño que la gente tiene por mí. En poco tiempo demostré mi mejor forma, mi mejor versión, como jugador, como persona. Y volví así, con tanto aficionado, con tanto cariño, no solo los aficionados, sino la gente del club también. Para mí fue un día muy especial y un día que seguro que va a estar marcado para siempre en mi vida".

Qué tiene el Betis que hace que se enamore: "Creo que el sentimiento. Cuando llegué, la afición para mí me tocó mucho, me encantó mucho. Yo me identifique mucho con la gente. Y bueno, Betis para mí, siempre cuando hablo, hablo... La verdad, si fuera a hablar muchas cosas de Betis me podría pegar aquí una hora. Porque es un club que representa mucho para mí, que me ha hecho encontrarme conmigo mismo. Me ha hecho hacer mi mejor versión y soy muy grato a todos. Pues el sentimiento de la afición, lo sabes, es mutuo".